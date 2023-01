Schweinefleischpreis in China zeigt vor dem chinesischen Neujahrsfest außergewöhnlichen Rückgang

ⓒ Getty Images Bank

Chinesische Medien wie die digitale Zeitung „The Paper“ haben kürzlich berichtet, dass im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes Chunjie, des größten Festes in China, der Schweinefleischpreis außergewöhnlich stark zurückgegangen ist. Nach der Bekanntgabe des Ministeriums für Landwirtschaft und Angelegenheiten des ländlichen Raums der Volksrepublik China lag der durchschnittliche Schweinefleischpreis auf Agrargroßmärkten Chinas mit Stand vom 13. Januar bei 23,12 Yuan, etwa 3.40 Dollar, pro Kilogramm. Damit ist der Preis in einer Woche um 8 Prozent gefallen.





Der Großhandelspreis von Schweinefleisch notierte am 21. November 2022 bei 33,53 Yuan und ging seitdem stets zurück, so dass der Preis in einem Monat um 31 Prozent gefallen ist. Es ist sehr außergewöhnlich, dass der Schweinefleischpreis vor dem chinesischen Neujahrsfest, wenn die Konsumnachfrage den höchsten Stand im Jahr erreicht, einen so starken Rückgang verzeichnet. Die chinesische Zeitung analysiert dies damit, dass der Nachfragerückgang und die Erweiterung des Angebots ineinandergegriffen hätten.





Aufgrund des wirtschaftlichen Schocks und der stagnierenden Konsumstimmung wegen der Corona-Welle ist die Nachfrage geschrumpft. Währenddessen bringen Viehzüchter und Schlachtbetriebe, die mit Blick auf Chunjie eine große Menge Schweinefleisch sichergestellt hatten, wegen der Sorge vor zu großen Vorratsmengen nach den Feiertagen, wetteifernd das Fleisch auf den Markt. Dies habe zum Preisrückgang geführt.





Die Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform veranstaltete vor wenigen Tagen mit großen Schweine-Schlachtbetrieben eine Sitzung und gab die Anweisung, durch die Regulierung von Nachfrage und Angebot und Bestandserweiterung den Preis von Schweinefleisch auf einem angemessenen Niveau zu stabilisieren. Diese Maßnahme ist auf die Beurteilung der Regierung zurückzuführen, dass sich die instabile Preislage von Schweinefleisch auf die Verbraucherpreise negativ auswirken kann. China ist das Land mit dem weltweit höchsten Schweinefleischkonsum, und der Schweinefleischpreis übt auf die Verbraucherpreise einen großen Einfluss aus. Der Preis von Schweinefleisch in China zeigte im vergangenen Jahr je nach Corona-Lage mit Lockdown und Lockerung der Einschränkungen große Schwankungen.