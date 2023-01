Der Kavalier und das Fräulein (8) 뭘, 이 정도 가지고

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „뭘, 이 정도 가지고; mwol, i jeongdo gajigo“

Deutsch: „Ach was, das ist doch nichts“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





뭘 Interjektion, mit der man ein Kompliment des Gegenübers

bescheiden abtun kann; vergleichbar mit „ach was“

이 Determinativ für „dies“

정도 Nomen für „Niveau“

가지고 Verbkonstruktion zur Betonung des Objekts des Satzes

(abgeleitet vom Verb 가지다, gewöhnlich für „tragen, besitzen“)





Der Ausdruck „뭘, 이정도 가지고“ bedeutet wortwörtlich in etwa „Ach was, für dieses Niveau“. Der Gesprächspartner bedankt sich beim Sprecher für etwas, das er getan hat. Der Sprecher tut seinen Dank bescheiden ab, indem er mit unserem Ausdruck erklärt, dass es sich nur um eine Kleinigkeit handelt und dafür kein Dank erforderlich ist. In diesem Sinne wäre der Ausdruck übersetzbar mit „Ach was, das ist doch nichts“. Er ist in dieser Form nur verwendbar gegenüber Personen, die Sie duzen.





Ergänzungen

