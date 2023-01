Unterwegs auf der Autostraße

ⓒYONHAP News

In Korea stehen nun die Feiertage zum Mondneujahr vor der Tür, und seitdem die Corona-Auflagen gelockert worden sind, wird dieses Jahr wieder mehr Verkehr auf den Straßen erwartet. Was bei vielen Koreanern etwas gegen die Langeweile auf der langen Fahrt hilft, ist der Besuch von Raststätten an den Autobahnen. Hier kann man sich nicht nur die Beine nach dem langen Sitzen vertreten, sondern sich auch ein leckeres Mittagessen oder Snacks gönnen.

Die Deokpyeong-Natur-Raststätte an der Yeongdong-Schnellstraße in der Stadt Icheon in der Gyeonggi-Provinz, die zwischen den Städten Incheon im Westen und Gangneung im Osten verläuft, hat aber noch mehr zu bieten.