Jeongga, die Lieder der Oberschicht

In den alten Zeiten war die Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht allesentscheidend. Sie bestimmte darüber, wo man lebte, was man aß und wie man sich kleidete. Sie bestimmte auch darüber, welche Musik man hörte. Die Musik am Königshof war anders als die Musik, die vom gemeinen Volk gehört wurde. Und selbst innerhalb des Genres der Hofmusik gab es große Unterschiede zwischen der Musik für wichtige Ereignisse wie der Ahnenverehrungszeremonie im Jongmyo-Schrein und der Musik, die zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern für Mitglieder der königlichen Familie gespielt wurde. Liedsorten wie Gagok가곡, Gasa가사, und Sijo시조 zählten zur Kategorie der Jeongga정가, was auf Deutsch so viel wie „richtige Musik“ bedeutet. Jeongga wurde vor allem von denen genossen, die viel Zeit und Geld hatten. Sie wurden auch Pungryu풍류-Musik genannt, Musik zum Genuss der Künste, weil sie vor allem gespielt wurden, während adlige Männer mit ihren Freunden Tee tranken und Gedichte schrieben oder malten.





Da Jeongga-Lieder vor allem in der Freizeit gehört wurden, von Menschen, die viel Zeit hatten, waren sie langsamer und weniger emotional als Pansori oder Volkslieder. Für Menschen von heute, die in einer sehr schnellen und abwechslungsreichen Welt leben, klingen sie oft auch etwas langweilig. Doch wenn man sich die Zeit nimmt und bewusst zuhört, so wie die Adligen dies früher taten, kann man sich an einer besonderen Harmonie von eleganten Melodien und wunderschönem Gesang erfreuen.





Auch heute werden noch viele Lieder geschrieben, die von Jeongga inspiriert sind. Das Lied „Ein warmes Licht im Winter“ vom Jeongga-Ensemble Soul Jigi소울지기 ist ein gutes Beispiel dafür. Dieses Lied basiert auf einem Gedicht, das wie folgt ging:





Ich möchte meinen Geliebten mit warmem Licht im Winter erleuchten

Ich möchte meinem Geliebten den vollen Geschmack der Wasserkresse bieten

Es mag ihm an nichts fehlen, aber ich kann ihn einfach nicht vergessen.





Bei dem modernen Gagok mit dem Titel „Ein Spaziergang“ handelt es sich um das Gagok “Urak” für einen Sänger, das für heutige Hörer neu arrangiert wurde. „Urak” war ein Sijo-Gedicht, und wir wollen auch dieses hier zitieren.





Ich habe meine Angel verloren, als ich döste, und meinen Regenumhang beim Tanzen.

Mach dich nicht darüber lustig, dass ich alt werde.

Meilen um mich herum ist die Pfirsichblüte aufgeblüht und erfreut mich.





Ein alter Herr ist bei leichtem Frühlingsregen angeln gegangen. Er wird plötzlich aufgeweckt und merkt, dass er eingedöst war und darüber seine Angel verloren hat. Doch dann bemerkt er die Pfirsichblüten um sich herum. Er hat zwar seine Angel verloren und nichts gefangen, aber der Anblick der Frühlingsblüte erfreut ihn so sehr, dass er wild zu tanzen anfängt und dabei seinen Regenumhang verliert. In dem Moment bemerkt er einen Vogel, der sich mit seinem Gezwitscher über ihn lustig zu machen scheint. “Ein Spaziergang” wurde von der ersten Zeile dieses Gedichtes inspiriert und beschreibt einen Menschen, der spazieren geht.





Es gibt zwei Arten von Gagok – für Sänger und für Sängerinnen. Männer singen Gagok meist mit recht lauter und kräftiger Stimme, während Frauen das Beste aus ihren feinen und schönen Stimmen machen. Gagok sind üblicherweise sehr langsam, sodass man den Text kaum noch verstehen kann. Wenn ein Gagok für eine Sängerin in Begleitung eines Orchesters gesungen wird, fügt sich die Stimme daher meist nahtlos in den Klang der Instrumente ein.





Das Lied „Der Weg in meinen Träumen“ ist dagegen ein Gagok, das ohne jegliche instrumentale Begleitung gesungen wird. Es basiert auf einem Sijo-Gedicht, in dem es darum geht, wie die Protagonistin jede Nacht davon träumt, nach ihrem Geliebten zu suchen. Die Zeilen lauten: „Wenn ein Mensch selbst im Traum Fußspuren hinterlassen könnte, wäre der mit Steinen gepflasterte Weg zu deiner Tür nun Sand, so oft bin ich im Traum zu dir gegangen.“ Das Gedicht stammt von einer Frau namens Lee Ok-bong이옥봉, die ihren verstorbenen Mann vermisste.





Musik