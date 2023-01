Alkoholische Getränke in Nordkorea

ⓒ KBS News

Die Koreaner feiern traditionell Seollal am ersten Tag des ersten Monats nach dem Mondkalender. Am Morgen des Mondneujahrs halten nach wie vor viele Familien ein Ahnengedenkritual – “Charye” genannt – ab. Darauf folgt normalerweise “Sebae”, wenn sich die Jüngeren vor den älteren Angehörigen verbeugen. Zu den traditionellen Speisen gehört die Reiskuchensuppe “Tteokguk”. Damit verbunden ist der Glaube, dass die Menschen ein Jahr älter werden, wenn sie “Tteokguk” an dem Tag essen. Die Neujahrsfeiern in Nordkorea unterscheiden sich nicht groß davon. Die Nordkoreaner tauschen Grüße aus, und sie trinken normalerweise viel Alkohol. Seollal wird auch “Sullal” genannt, was so viel wie “Tag des Alkohols” heißt. Bis 1989 waren die Mondneujahrsfeierlichkeiten in Nordkorea verboten. Die Regierung bezeichnete sie als Reste der feudalen Gesellschaft. Seit 2003 gibt es drei Feiertage über das Mondneujahr. Besonders die Menschen in den kälteren Landesregionen genießen starke alkoholische Getränke. Zum Thema sagt Jeon Young-seon vom Institut für Geisteswissenschaften und Vereinigung an der Konkuk-Universität in Seoul:





Viele Nordkoreaner sind starke Trinker. Am Mondneujahrstag trinken sie viel nach dem Ahnenritual Charye und wünschen sich gegenseitig gute Gesundheit und viel Glück. Die Nordkoreaner mögen Getränke mit hohem Alkoholgehalt, was sie schnell beschwipst macht.





Am 27. April 2018 war Kim Jong-un der erste nordkoreanische Machthaber, der südkoreanischen Boden betrat. Er überquerte damals die militärische Demarkationslinie im Grenzort Panmunjom, um den damaligen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zu einem Gipfeltreffen zu begrüßen. Nachdem Kim über kalte Nudeln, oder Naengmyeon, gesprochen hatte, fragten sich viele, was beide zum Abendessen haben werden. Die südkoreanische Seite bereitete zwei Arten von traditionellen alkoholischen Getränken vor, Myeoncheon dugyeonju sowie Munbaeju. Ersteres wird aus Azaleenblättern und klebrigem Reis gebraut. Munbaeju hat eine tausend Jahre alte Geschichte, das Original geht auf die Goryeo-Dynastie zurück. Es wurde usprünglich in der Provinz Pyongan im heutigen Nordkorea hergestellt. In Südkorea gilt es als eines der wohlschmeckendsten alkoholischen Getränke. Ein weiteres Treffen zwischen Moon und Kim fand im September desselben Jahres in Pjöngjang statt. Auf die Banketttafel kam damals Pjöngjanger Soju, ein traditioneller Schnaps:





Nordkoreas Vorzeige-Alkohol Pjöngjanger Soju wird in der Taedonggang-Nahrungsmittelfabrik produziert. Es gibt drei Arten: Pjöngjanger Soju, Pjöngjang-Liquor und Goryeo-Liquore. Der Pjöngjang-Liquor hat ein Alkoholgehalt von 30 bis 40 Prozent. Die bekannteste Art ist Soju, der 25 Prozent Alkohol hat. 2014 erhielt es die “Qualitätsmedaille des 15. Dezember”, die für die besten Qualitätsprodukte des Landes vergeben wird. Der Verkauf des Pjöngjanger Soju begann in den USA 2008, was die Neugier der Amerikaner hinsichtlich der Getränke aus dem abgeschotteten Nordkorea anfachte. Doch der Export wurde aus verschiedenen Gründen eingestellt, Zollverfahren eingeschlossen.





Der Pjöngjanger Soju wurde im September 2018 anlässlich des 70. Gründungstags der Republik als alkoholisches Nationalgetränk in den Bericht “Nationale Symbole Koreas” der Akademie für Sozialwissenschaften aufgenommen. Nach der Anweisung des früheren Machthabers Kim Jong-il führte Nordkorea ein Forschungsprogramm zu den alkoholischen Getränken durch. Nach der Machtübergabe an Kim Jong-un wurde der Pjöngjanger Soju als nationales alkoholisches Getränk ausgewählt. Laut Kim schmeckt dieser Schnaps am besten:





Nationale Symbole Nordkoreas gehen auf Episoden mit dem Machthaber zurück. Der Anführer sagte, dass nationaler Schnaps ein Getränk von guter Qualität sein sollte, der von allen Bürgern genossen werden kann, und kein teures, das nur von der oberen Schicht konsumiert wird. Nordkorea behauptet, dass die breite Öffentlichkeit den Nationalschnaps dank der Liebe des Machthabers für sein Volk genießen kann. In Wirklichkeit jedoch hat die Bestimmung des Nationalschnaps stark mit der Wirtschaft zu tun. Nach dem Prinzip der Selbstständigkeit sagt Nordkorea den Bürgern, dass sie Ausländisches vermeiden sollten, darunter Tabak, Spirituosen und Kleidung. Das Land will den einheimischen Markt entwickeln, die Menschen mit lokal produzierten Gütern versorgen und seine Produkte exportieren. Was Spirituosen betrifft, so sind nur wenige davon außerhalb des Landes bekannt. Der Pjöngjanger Soju zog eine Zeitlang die Aufmerksamkeit in den USA auf sich. Ein nordkoreanisches Produkt, das als “national” bezeichnet wird, kann durchaus Neugier wecken, und das Land verfolgt manchmal diese Strategie.





Einige Länder erklären eine bestimmte Spirituose als Kulturerbe. So gibt es in Südkorea drei Getränke als lokales immaterielles Kulturerbe. Das sind Myeoncheon dugyeonju, munbaeju und ein Getränk, das im Bezirk Gyo-dong in Gyeongju produziert wird. Nordkorea nahm das Brauwissen für verschiedene Spirituosen auf seine Liste des immateriellen Kulturerbes auf, darunter Gamhongro, Iganggo und Makgeolli. Letzeres ist ein milchiger, traditioneller Reiswein:





Während Südkorea Spirituosen mit langer Tradition in die Liste des immateriallen Kulturerbes aufnahm, bestimmte Nordkorea traditionelle Getränke als Kulturerbe, die von den gewöhnlichen Menschen konsumiert werden. Makgeolli meint wörtlich, dass das Getränk durch ein grobes Filter gegossen wird. In Nordkorea genießen es die Bürger in ihrem Alltag.





In einem Medienbericht aus Nordkorea wurde zuletzt die Geschichte einer Makgeolli-Bar in Samjiyon erzählt. Immer mehr Bürger würden es trinken. Die Region ist bekannt für Deuljjuk, oder Rauschbeeren, die sich am Berg Paektu befinden. Im Zuge der Modernisierung der Stadt wurde dort 2019 die erste Makgeolli-Bar eröffnet:





In den vergangenen Jahren fanden Makgeolli-Wettbewerbe statt, um die besten Bars oder Restaurants auszuwählen. Früher war es schwierig, das Getränk zu lagern und es zu verbreiten, solange seine Vergärung andauerte. Deshalb entwickelte auch jede Region ihren eigenen Makgeolli. Die Menschen werden über die Produkte informiert, die bei den Wettbewerben hoch bewertet wurden, und die Ergebnisse wirken sich auf den Verkauf in den Makgeolli-Restaurants aus. Die Restauraunts bemühen sich daher, einen authentischen Geschmack zu finden. Die größten Marken sind derzeit die des Munsu-Restaurants und Rakbaek vom Rakwon-Kaufhaus in Pjöngjang. Während die Hauptzutaten weißer Reis, Mais oder schwarzer Klebereis sind, werden neue Varianten entwickelt, um ein unterschiedliches Aroma zu erzielen.





Die nordkoreanischen Medien schreiben, dass Makgeolli helfe, Krankheiten zu verhindern und zu behandeln, chronische Gastritis, Verdauungsstörungen, Verhärtung der Arterien und chronische Arthritis eingeschlossen. Auch hat es angeblich eine Schönheitswirkung. Es sei bewiesen worden, dass Linolsäure, also ungesättigte Fettsäure, die den Fortschritt von Diabetes und Krebs, einiger Infektionskrankheiten und selbst die Alterung unterdrücken könne, bei der Herstellung von Makgeolli produziert werde. Nordkorea betont oftmals die gesundheitlichen Vorzüge von alkoholischen Getränken, ihres Aromas und Geruchs.

Im Juni 2000 hielten Süd- und Nordkorea in Pjöngjang ihr erstes bilaterales Gipfeltreffen seit der Landesteilung ab. Die Szene, als der damalige südkoreanische Präsident Kim Dae-jung dem Flugzeug entstieg und vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-il begrüßt wurde, ging um die Welt. Auch im abgeschotteten Nordkorea wurde über das Treffen ausführlich berichtet. Jedem Programmpunkt wurde große Aufmerksamkeit geschenkt. Zum Toast beim gemeinsamen Abendessen wurde Deuljjuk-Schnaps ausgewählt. Deuljjuk ist ein medizinisches Kraut vom Paektu. Das Getränk gab es auch im Rahmen der Begegnungen zwischen Familien, die aufgrund des Korea-Kriegs auseinandergerissen wurden:





Deuljjuk, eine Art Beere, wächst in Regionen in Höhen von 800 bis 2.200 Metern. Die Beeren wachsen in der Bergregion um den Paektu heran. Es ist schwierig, sie zu finden und zu pflücken. Ein geistiges Getränk mit dieser lokalen Spezialität wurde während der Jahre unter dem früheren Machthaber Kim Jong-il entwickelt, und es wurde bekannt, nachdem es zum Abendessen während des innerkoreanischen Gipfeltreffens serviert wurde. Nordkorea behauptet, dass der Schnaps, der Polyphenole enthält, hilft, die Sehkraft zu verbessern und das Blut zu reinigen. Die Legende besagt, dass ein Mann, der das trinkt, zu einem taoistischen Einsiedler wird, und eine Frau, die ihn trinkt, eine taoistische Fee. Der bekannteste ist der Schnaps mit einem Alkoholgehalt von 40 Prozent, der von der Hyesan Deuljjuk-Verarbeitungsfabrik hergestellt wird. Wegen der Rarität der Beeren wird der Schnaps zu besonderen Anlässen getrunken, wie etwa an traditionellen Feiertagen, oder es trinken ihn diejenigen, die über Geld und Macht verfügen.





Ein anderes alkoholisches Getränk, das Nordkorea repräsentiert, ist das Taedonggang-Bier. In einer für Nordkorea ungewöhnlichen Aktion wird das Bier sogar im Fernsehen beworben. Kim Jong-il hatte großes Interesse daran, eine Brauerei in seinem Land zu errichten, nachdem er eine solche Einrichtung 2001 in Russland besichtigt hatte. Nordkorea kaufte eine britische Brauerei gekauft, die 2000 geschlossen worden war. Die gesamte Einrichtung wurde aus Großbritannien nach Nordkorea gebracht und dort wieder aufgebaut. So begann die Herstellung des Taedonggang-Biers. 2016 organisierte das Land das Taedonggang-Bier-Festival. 2022 wurde der 20. Jahrestag des Biers gefeiert. Es ist jetzt die bekannteste einheimische Marke in Nordkorea:





Das Taedonggang-Bier ist eines der wichtigsten Exportgüter Nordkoreas. Es schmeckt gut, und es wird im Auslandsmarkt teuer verkauft. Es gibt sieben verschiedene Geschmacksrichtungen. Das bekannteste in Südkorea ist das Bier Nummer 2 mit einem Alkoholgehalt von 15 Prozent. Einige Varianten haben ein Kaffee- oder Schokolade-Aroma. Es wird berichtet, dass Bierbars im Land entstanden, damit die Menschen das gezapfte Bier genießen können. Nordkorea interpretiert diesen Umstand das Resultat der Liebe des obersten Anführers für die Bürger. Aus wirtschaftlicher Sicht jedoch will Nordkorea die Verbreitung des Taedonggang-Biers fördern, und es will, dass sich die Menschen energetischer fühlen.





Die Nordkoreaner haben ihre eigenen Ausdrücke für das Trinken, die etwa den englischen Ausdrücken “clinking glasses” (anstoßen) oder “bottoms up” (Prost), ähneln. Viele Südkoreaner hoffen, eines Tages mit den Menschen im Norden zusammen ein Glas trinken zu können.