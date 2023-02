Das Musum Hanmi

ⓒ Museum HANMI

Das Hanmi Fotomuseum ist das erste, auf Fotokunst spezialisierte Museum in Korea Seit ihrer Eröfnung hat die Einrichtung das Schaffen von Fotokünstlern unterstützt, und durch Ausstellungen, Sammmlungen, Publikationen und Bildungsprojekten zur Reputation Südkoreas auf dem Gebiet der Fotografie entscheidend beigetragen. In den vergangenen 20 Jahren hat das Museum eine Sammlung von über 200.000 Fotografien zusammengetragen, die die Geschichte der koreanischen Fotografie von den Anfängen bis zur Gegenwart umfassen

Anlässlich seines 20. Jubiläums ist das Fotomuseum von Songpa in Seoul in das Viertel Samcheondong umgesiedelt und sich in „Museum Hanmi Samcheong“ umbenannt.

In den neuen Räumlichkeiten findet derzeit eine Sonderausstellung „Geschichte der koreanischen Fotografie Inside out von 1929 bis 1982“ statt.