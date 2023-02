Bob-Fahrer Kim Jin-su bei WM mit Achtungserfolg

ⓒ YONHAP News

Bob-Fahrer Kim Jin-su hat bei der ersten WM als Teilnehmer im Zweierbob Platz 17 erreicht.





Mit Anschieber Park Samuel schaffte Kim bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in St. Moritz im Zweierbob eine Zeit von insgesamt 4:25,80 Sekunden in allen vier Durchgängen. Damit schaffte es das Team auf Platz 17.





Kim Jin-su hatte bei den Winterspielen in Peking im vergangenen Jahr im südkoreanischen Zweierbob-Team als Bremser teilgenommen. In seiner ersten Saison als Pilot erzielt er beachtliche Leistungen. Beim Nordamerika-Cup gewann er in der aktuellen Saison zwei Mal im Zweierbob und zwei Mal im Viererbob. Park Samuel war in St. Moritz das erste Mal bei einem internationalen Wettbewerb am Start.





Der Deutsche Johannes Lochner siegte vor seinem Landsmann und zweimaligen Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich. Der Schweizer Michael Vogt gewann die Bronzemedaille.