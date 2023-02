NCT 127 treten in Brasilien auf

ⓒ SM Entertainment

Die koreanische Gruppe NCT 127 hat am 19. Januar ein dreitägiges Konzert in Brasilien veranstaltet. Schon vor der Veranstaltung erregte es große Aufmerksamkeit, da es das erste Mal war, dass die Jungs in diesem Land einen Auftritt durchführen wollten. Schon vor Konzertbeginn waren die Fans versammelt und bereiteten sich auf die Performances der K-Pop-Stars vor. Als die Sänger dann endlich auf die Bühne traten, waren die Fans gleich mit dabei, sie sangen alle Lieder mit. Nicht eine Minute verlief ohne die Anfeuerung der Fans.

Insgesamt wurden 32 Lieder gesungen. NCT 127 sagten, dass sie bislang die enthusiastischste und lauteste Anfeuerung seitens der Fans erlebt hätten. Sie würden diesen Moment einfach nicht vergessen können.

NCT 127 wollen am 30. Januar ihr viertes reguläres Repackage-Album „Ay-Yo“ veröffentlichen.