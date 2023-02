ILY:1 kommt auf den Spitzenplatz von Amazon Music

ⓒ FC ENM

Die koreanische Girlgroup ILY:1 hat mit dem Lied „Twinkle Twinkle“ die internationalen Musikcharts gestürmt.

Das Lied „Twinkle Twinkle“ aus dem ersten Minialbum dieser Gruppe kam am 20. Januar auf den Spitzenplatz der Amazon International Best Sellers Charts. Schon die zweite Single „Que Sera Sera“ von Juli letzten Jahres war auf dem gleichen Platz der gleichen Charts zu sehen gewesen. Auch in anderen Charts von Amazon „Movers & Shakers“, „Amazon Hot New Release” usw. kann man dieses Album auf den besten Plätzen finden.

Im Lied „Twinkle Twinkle“ werden junge Sterne, die sich in einem geheimen Garten versteckt haben, zu leuchtenden Blumen.