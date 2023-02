K-Pop-Stars in den britischen Charts zu finden

Am 20. Januar wurde bekannt, dass die neue Digital Single „VIBE“ von Taeyang featuring Jimin auf Platz 96 der britischen Single Top 100 gekommen ist. Es ist für den Sänger Taeyang das erste Mal, dass er in die Official Single Charts eingestiegen ist. Jimin war zuvor mit dem Lied „Filter“ aus dem vierten regulären Album von 2020 in diesen Charts vertreten. Mit BTS war er schon mehrmals in diesen Charts zu finden gewesen.

Aber nicht nur Taeyang mit „VIBE“, sondern auch das Lied „Ditto“ der Girlgroup NewJeans ist in den Official Single Charts zu sehen. Es steht auf Platz 97. Eine Woche davor war das Lied auf dem 95. Platz. Es ist ein Erfolg für eine Gruppe, die erst vor etwa sechs Monaten debütiert hat, bereits einmal in diese Charts einsteigen zu können, und das auch zwei Wochen in Folge.