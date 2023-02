Wer wird als Solosänger Erfolg haben?

ⓒ YG Entertainment

Welcher K-Pop-Star soll nicht nur als Gruppenmitglied, sondern als Solosänger in der K-Pop-Szene mitspielen? Diese Frage wollten Musikexperten, die von Genie Music auserwählt wurden, gerne beantworten. Demnach wurden Jisu von Blackpink, Seongjin von Day6, Minnie von G-Idle, Jihyo von Itzy, Ryujin von Twice, Sieun und J von STAYC genannt.

Zu Jisu wurde gesagt, dass ihre Stimme im Lied „The happiest Girl“ so schön sei, dass man gerne noch mehr von ihr hören wolle. Sogar komme man auf den Gedanken, dass das ganze Lied allein von Jisu gesungen werden sollte.

Seongjin von Day6 ist das einzige Mitglied in der Gruppe, das kein Soloalbum veröffentlicht hat. Seine Stimme im Lied „Afraid“ sei so beeindruckend, dass wohl in Kürze ein Werk von ihm auf den Markt kommen sollte.

G-Idle haben bekanntlich ein tolles Konzert veranstaltet. Wenn man sich die Sängerin Minnie anschaut, stellt man sich vor, wie wohl ein Album nur mit Werken von ihr aussehen mag.

Mitglieder von Twice haben begonnen, Soloaktivitäten durchzuführen. Die Liedtexte, die Jihyo selbst geschrieben hat, waren so schön, dass auch Sololieder von ihr konkurrenzfähig sein werden. Ryujin sei eine Sängerin, die schon auf alles vorbereitet sei. Es sei kein Wunder, wenn sie ein Album gleich in 14 Tagen ankündigen würde. Die beiden Mitglieder der Gruppe STAYC hätten bis jetzt nur einen Bruchteil ihres Könnens vorgestellt. Daher würden die Fans auf Soloaktivitäten dieser Sängerinnen warten.

Durch Soloalben können einzelne K-Pop-Stars ihre Musik vorstellen, die sie gerne machen wollen, aber als Gruppenmitglied nicht immer machen können. Nicht nur Stars, sondern auch die Fans sind über solche neuen Anregungen sehr erfreut.