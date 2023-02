ENHYPEN veranstalten in Kyocera-Domhalle ein Konzert

ⓒ BELIFT LAB

Die koreanische Gruppe ENHYPEN hat in Osaka in der Kyocera-Domhalle am 21. und 22. Januar ein Konzert veranstaltet. Der Auftritt dauerte jeweils drei Stunden und es waren in den zwei Tagen etwa 80.000 Fans gekommen.

Die Auftritte wurden sogar live übertragen. Am 21. Januar konnte man in 163 Kinos in Korea und Japan, und dann am nächsten Tag online, die Konzerte live sehen.

ENHYPEN eröffneten mit den Songs “Given-Taken“ und „Flicker“ mit tollen Performances. Danach wurden Hitsongs, insgesamt waren es 20 Stück, gesungen.

Die Fans reagierten mit großem Jubel. Die drei Stunden waren ein tolles Erlebnis für Stars und Fans.

ENHYPEN meinten, dass sie sehr glücklich seien, in der Kyocera-Domhalle auftreten zu können. Sie seien ihren Fans besonders dankbar, da sie nun unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause nehmen könnten.