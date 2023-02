Tempest erhalten bei Seoul Music Awards “Idol Plus New Star”-Preis

ⓒ YUE HUA Entertainment

Die koreanische Boyband TEMPEST hat am 19. Januar bei den Seoul Music Awards den „Idol Plus New Star”-Preis erhalten. Dieser Preis wird anhand der Abstimmungsergebnisse der Fans vergeben.

Die Sänger meinten, dass sie das neue Jahr 2023 mit einem so wertvollen Preis beginnen könnten. Sie seien darüber sehr glücklich. Besonders wollen sie ihren Fans und den Personen danken, die sie zu diesem Stand verholfen haben. Sie wollten sich auch künftig weiter anstrengen, gute K-Pop-Stars zu werden.

TEMPEST debütierten im März letzten Jahres, und das Debütalbum verkaufte sich in der ersten Veröffentlichungswoche über 75.000 Mal. Schon sechs Tage nach ihrem Debüt rangen sie in einer Musiksendung um den ersten Platz. Das sorgte damals für Schlagzeilen.

Das zweite Minialbum vom August schaffte es, alle Lieder im Album in die Bugs Music Charts von Korea zu bringen. Mit dem Lied „Dragon“ aus dem jüngsten dritten Minialbum eroberten sie dann den ersten Platz in einer Musiksendung.