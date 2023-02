Badminton-Spielerin An Se-young gewinnt Indonesian Masters

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Badmintonspielerin An Se-young hat die Indonesian Masters gewonnen.





Bei dem Turnier in Jakarta besiegte sie im Einzel-Finale Carolina Marin aus Spanien mit 2:1. Die Weltranglistenzweite hatte den ersten Satz noch an die Spanierin abgeben müssen. Auch der zweite Satz verlief sehr knapp. Bei einem Spielstand von 13:13 etwa gegen Ende des zweiten Satzes konnte die Koreanerin mehrere Punkte in Folge herausspielen und das Blatt zu ihren Gunsten wenden.





Mit ihrem Sieg in Jakarta hat An Se-young die zweite Woche in Folge bei einem internationalen Turnier gesiegt. Am 22. Januar triumphierte sie bei den India Open in Neu Delhi nachdem sie im Finale die Weltranglistenerste und ewige Rivalin Akane Yamaguchi aus Japan mit 2:1 geschlagen hatte.