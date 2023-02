Mindestens 47 Tote bei Anschlag in Moschee in Pakistan

ⓒ YONHAP News

Bei einer Explosion in einer Moschee im Nordwesten Pakistans sind viele Menschen getötet und verletzt worden. Laut Medienberichten am 30. Januar Ortszeit ereignete sich die Explosion während des Mittagsgebets in einer Moschee innerhalb des Polizeipräsidiums in der Stadt Peshawar. Es wird von einem Selbstmordattentat ausgegangen. Die Explosion soll sich während des Mittagsgebets in einer vorderen Reihe der Gläubigen ereignet haben.





Reuters berichtete nach Quellen aus der pakistanischen Regierung von mindestens 44 Toten und 157 Verletzten. AFP berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter eines Krankenhauses, dass mindestens 47 Menschen getötet worden sind. Bei dem Anschlag sollen sich 300 bis 350 Personen in der Moschee befunden haben. Die meisten Opfer seien Polizisten, und die Opferzahl könnte noch weiter steigen, hieß es. Die Polizei vor Ort teilte mit, dass wegen der Explosion ein Teil des Gebäudes eingestürzt sei und viele Menschen im Gebäude eingeschlossen gewesen seien.





Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif verurteilte das Selbstmordattentat gestern nachdrücklich und kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Verantwortlichen für den Anschlag an. Nach der Explosion wurden die Sicherheitskräfte in ganz Pakistan in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das Polizeipräsidium von Peshawar, in dem sich die Moschee befindet, gilt als einer der am stärksten gesicherten Orte in der Stadt. Es ist nicht bekannt, wie der Attentäter in die Moschee gelangen konnte. AP berichtet, dass die pakistanischen Taliban, auch bekannt als Tehreek-e-Taliban oder TTP, in einem Post auf Twitter die Verantwortung für den Anschlag übernahmen.





Die pakistanische Terrororganisation TTP, die unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung in Afghanistan agiert, hat im November des vergangenen Jahres die Waffenruhe mit der pakistanischen Regierung aufgekündigt. Seitdem haben ihre Mitglieder mehrere Anschläge verübt. Auf das Konto der TTP geht auch ein Selbstmordanschlag am 23. Dezember in der Hauptstadt Islamabad, bei dem ein Polizist getötet wurde. Die Organisation hat den Sturz der pakistanischen Regierung und den Aufbau eines Scharia-Staates zum Ziel.