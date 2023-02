Top-Thema im Internet während des chinesischen Neujahrs ist die sinkende Zahl der Erstheiraten

ⓒ YONHAP News

Die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ hat kürzlich berichtet, dass die Statistik über den Rückgang der Zahl der Erstheiraten in China während der lunaren Neujahrsfeiertage Chunjie im Internet für viel Gesprächsstoff sorgte. Im chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo eroberte am 25. Januar das Statistik-Jahrbuch 2022 des chinesischen Statistikamtes das Suchwort-Ranking. Es ging vor allem darum, dass die Zahl der Erstheiraten in China im Jahr 2021 rund 11,6 Millionen betrug und damit gegenüber dem Vorjahr um rund 710.000 oder 6,1 Prozent zurückgegangen ist. Es ist seit 1985, damit seit 36 Jahren, das erste Mal, dass diese Zahl unter die Marke von 12 Millionen gefallen ist.





Obwohl die Statistik bereits Anfang Dezember des vergangenen Jahres veröffentlicht worden war, war sie während der Feiertage zum Mondneujahr, als viele Menschen ihre Familien besuchten, im Gespräch. Die Zeitung berichtete, einige junge Netzbürger begrüßten die Statistik und ließen damit ihre wachsende Zurückhaltung erkennen, den Bund fürs Leben zu schließen. Die steigenden Kosten für Heirat und Kinderbetreuung sowie Gesetzesänderungen, die die Scheidung erschweren, seien allesamt Stolpersteine für die Eheschließung.





Dong Yuzheong, Direktor des Forschungsinstituts für Bevölkerungsentwicklung der Provinz Guangdong, sagte gegenüber Yicai News, dass junge Menschen einem zunehmenden Lebensdruck ausgesetzt sind und die durch Heirat verursachten Belastungen wie den Kauf einer Wohnung sowie die Kosten für die Kindererziehung kaum mehr verkraften können. In China ist auch das Durchschnittsalter der Menschen, die zum ersten Mal heiraten, gestiegen. 2010 lag es bei 24,89 Jahren und stieg 2020 auf 28,67 Jahre.





Die Hongkonger Zeitung schrieb unter Berufung auf einen Bericht von iiMedia Research aus dem Jahr 2021, dass in China immer mehr Menschen sich als zölibatär bezeichnen. 4 Prozent von 3.900 Ledigen in der Altersgruppe zwischen 20 und 45 Jahren bezeichneten sich als „standhafte Zölibatäre“ und 21 Prozent als „weniger entschlossene Zölibatäre“. Die meisten der enthaltsamen Menschen waren Frauen über 30 Jahren, die in den führenden Metropolen wie Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen leben und ein hohes Bildungs- und Einkommensniveau haben. In dieser Lage ist die chinesische Einwohnerzahl im vergangenen Jahr nach 61 Jahren erstmals zurückgegangen, und die Alterung der Bevölkerung schreitet voran.