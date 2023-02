US-Militär will sich neuen Zugang zu philippinischen Stützpunkten sichern, um China abzuschrecken

ⓒ YONHAP News

Die USA sind dabei, angesichts des wegen China zunehmend angespannten Sicherheitsumfeldes im Indopazifik ihre militärische Präsenz in der Region zu verstärken. Laut "Washington Post" haben die USA vor, sich Zugang zu weiteren Stützpunkten auf den Philippinen zu sichern. Dies soll während des in dieser Woche geplanten Besuchs von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf den Philippinen bekanntgemacht werden. Die Philippinen werden wahrscheinlich den USA Zugang zu zwei Militärstützpunkten auf der nördlichen Insel Luzon gewähren.





Der Zugang zu militärischen Stützpunkten im Norden der Philippinen bedeutet, dass die USA sich eine strategische Schlüsselstellung sichern, so dass sie im Falle eines Konflikts in Taiwan oder im Südchinesischen Meer sofort ihr Militär einsetzen können. Die USA haben kürzlich beschlossen, ihre Marinestreitkräfte auf der japanischen Insel Okinawa aufzurüsten, und verstärken damit ihre Allianz und Sicherheitskooperation in der Region.





Gregory Polling, Direktor des Südostasien-Programms am Zentrum für strategische und internationale Studien, meinte zum erweiterten Basiszugang auf den Philippinen, es sei nicht nur im Hinblick auf die Vorbereitung für einen Notfall in Taiwan oder im Südchinesischen Meer von Bedeutung. Es sei auch ein Signal, dass die Philippinen auf die Modernisierung ihres Bündnisses mit den USA großen Wert legen, und dass sie verstehen, dass ein modernes Bündnis bedeutet, dass auch sie Verantwortung tragen.





Die Philippinen und China haben seit langem Territorialkonflikte im Südchinesischen Meer. Ein philippinischer Beamter erklärt, dass die verstärkte militärische Zusammenarbeit mit den USA zwar gutes für die philippinische Verteidigungshaltung verheiße. Aber betont wurde auch, dass das Bestreben der Philippinen, ihre Sicherheit zu stärken, sich nicht gegen ein bestimmtes Land richte.