Song Joong-ki verkündet Heirat und Schwangerschaft der Frau an

Der südkoreanische Starschauspieler Song Joong-ki hat am 30. Januar auf seiner Fanseite bekannt gegeben, dass er die britische Schauspielerin Katy Louise Saunders geheiratet hat und das Paar sein erstes gemeinsames Kind erwartet.

In seinem an die Fans gerichteten Schreiben teilte er mit, dass das Paar an dem Tag seine Eheschließung angemeldet hat, um auf der Grundlage eines tiefen Vertrauens und einer großen Liebe zueinander sein gemeinsames Leben als Ehepaar anzufangen. Gleichzeitig wurde auch mitgeteilt, dass das Paar sein erstes gemeinsames Kind erwartet.

Die Ankündigung erfolgt etwa einen Monat, nachdem seine Agentur gleich nach dem Ende der erfolgreichen Fernsehserie „Reborn Rich“, in der Song die Hauptrolle spielte, bestätigt hat, dass er mit einer Britin zusammen sei.