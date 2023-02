Nam Joo-hyuk beginnt am 20. März Wehrdienst als kasernierter Polizist

ⓒ YONHAP News

Schauspieler Nam Joo-hyuk wird zum Militär eingezogen. Am 31. Januar teilte eine Quelle aus seiner Agentur Management SOOP bei einem Telefonat mit Dispatch mit, dass Nam zur kasernierten Polizei des Hauptstadtverteidigungskommandos gehen werde. Nam bewarb sich am 5. Januar für den Polizeidienst und erhielt am 31. Januar die endgültige Zusage. Voraussichtlich wird er am 20. März zum Militär eingezogen. Danach erhält er zunächst eine fünfwöchige militärische Grundausbildung, bevor er auf seinen Posten versetzt wird.

Nam hat im vergangenen Monat noch die Dreharbeiten für die Disney+-Originalserie „Vigilante“ abgeschlossen.