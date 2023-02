Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Wenn Cho Gue-sung, BTS und NCT im Suchwort-Ranking stehen würden, würde man denken, dass es sich dabei um eine Suchwort-Rangliste des größten koreanischen Portals Naver handeln würde. Es sind aber erstaunlicherweise beliebte Suchwörter auf einer Mode-Plattform. Nachdem am 24. Januar in einer Unterhaltungssendung von MBC der südkoreanische Fußballstar Cho Gue-sung auftrat, stand sein Name gleich danach auf einer Modeplattform an der Spitze des Suchwort-Rankings. Denn sein Körperkissen in Enten-Form, das in der Sendung zu sehen war, sorgte für Gesprächsstoff.

Der Charakter der Suchwörter der Modeplattformen hat sich völlig verändert. Neben Bekleidungsprodukten wie Rock und Mantel werden häufig die Namen von Persönlichkeiten, die im Gespräch sind, als Suchwort eingegeben. In der Suchwort-Jahresbilanz der Modeplattform ABly belegte die Boyband NCT im Suchwort-Ranking 2022 Rang 3. Dieses Ergebnis war darauf zurückzuführen, dass der sogenannte Seasony-Look, der schwarz-weiße Kleidungsstil der NCT-Fans mit dem Beinamen Seasony die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Nachdem dies durch Twitter und Internet-Foren bekannt geworden war, tauchten im Suchwort-Ranking die Namen verschiedener Idol-Gruppen wie BTS, Seventeen und IVE auf, weil ihre Fans wetteifernd den Namen ihres Stars ins Suchfenster eingaben. Ein Mitarbeiter von ABly erklärt, früher seien die Bezeichnungen der Produkte, die man kaufen möchte, als Suchwort eingegeben worden, aber derzeit suchen die Nutzer nach Schlagwörtern wie Y2K, neues Schuljahr und New Jeans, die mit den Trends selbst in Verbindung stehen.

So wie man früher auf dem Portal Naver nach gewünschten Informationen gesucht hat, bekommen auch Modeplattformen zunehmend einen Portal-Charakter. Dementsprechend versuchen die Modeplattformen auch durch Content-Herstellung und Performance-Marketing die Zusammenarbeit mit Idol-Bands zu verstärken, um noch mehr Kunden anzulocken.





Die App, die im vergangenen Jahr in Südkorea am häufigsten heruntergeladen wurde, war weder Kakao-Taxi noch Netflix. Der von der ECommerce-Plattform Coupang vorgestellte OTT-Dienst Coupang Play ist im gesamten einheimischen Mobile-Markt hinsichtlich der App-Download-Zahl die Nummer 1 geworden. Auch die App Cyworld, die im April des vergangenen Jahres ein Comeback feierte, die Taxi-App Kakao T und auch die App Danggeun Market, die für den Boom des Gebrauchtwarenhandels sorgte, schafften es unter die Top 5. Sie platzierten sich aber alle hinter Coupang Play.

Nach dem US-amerikanischen Datenanalyseunternehmen Sensor Tower wurde die App Coupang Play unter den auf Google Playstore und Apple App Store registrierten Apps von den Südkoreanern insgesamt 5,5 Millionen Mal, damit am häufigsten heruntergeladen. Die große Beliebtheit dieser App bei den südkoreanischen Content-Nutzern war auf die hohe Investition des Dienstes in Höhe von 100 Milliarden Won oder 81 Millionen Dollar zurückzuführen.

Der Dienst investierte diese hohe Summe, um seinen Nutzern in allen Gattungen von Fernsehserien und Filmen bis zu Sport- und Unterhaltungssendungen vielfältige Contents anzubieten. Dazu gehört unter anderem das im vergangenen Juli in Südkorea ausgetragene Freundschaftsspiel zwischen der südkoreanischen K-League-Mannschaft und dem Premier-League-Verein Tottenham Hotspur, bei dem der südkoreanische Fußballstar Son Heung-min unter Vertrag steht.

Coupang Play investierte für die exklusive Live-Übertragung dieses Spiels über 10 Milliarden Won oder 8 Millionen Dollar. Die Zahl der Nutzer dieses Dienstes stieg damals explosiv. Im vergangenen September bot der Dienst vor den Chuseok-Feiertagen auch exklusiv die zwei koreanischen Filme „Emergency Declaration“ und „Hansan: Rising Dragon“ an, die erst zwei Monate zuvor den Kinostart gefeiert hatten.





Viele Netzbürger waren erzürnt darüber, dass kürzlich in einer Apartmentanlage in der Stadt Paju nordwestlich von Seoul mehrere tote Katzen gefunden wurden. Ein Tierschutzverband hat bei der Polizei eine Strafanzeige erstattet.

Nach diesem Verband sind am 5., 8., 12. und 16. Dezember des vergangenen Jahres in einer Wohnanlage in Paju vier tote Katzen gefunden worden. Die Kadaver wurden alle in der Nähe einer Futterstelle für Streunerkatzen auf dem Gelände der Apartmentanlage entdeckt. Dies wurde durch eine Frau, die sich gewöhnlich um Streunerkatzen kümmerte, bekannt.

Sie war der Ansicht, dass es sich um eine Tierquälerei oder Tiermisshandlung handelt, zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an und benachrichtigte auch den Tierschutzverband. Der Verband erstattete daraufhin seinerseits sofort bei der Polizei eine Strafanzeige. Der Verband erfuhr von der Polizei, dass eine Autopsie eines im Dezember entdeckten Katzenkadavers ergeben habe, dass Frakturen und Risse an Bauchorganen festzustellen waren, die möglicherweise auf stumpfe Gewalteinwirkung zurückzuführen seien.

In Paju gab es auch im April 2021 in einem Wohnviertel den Fall, dass sechs Katzen und eine Taube tot aufgefunden wurden. Die toten Tiere wurden innerhalb eines kurzen Zeitraumes in diesem Viertel entdeckt. Die sieben Tiere hatten alle keine äußeren Verletzungen. Viele Netzbürger brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck und forderten noch härtere Strafen für Tierquälerei oder Tiermisshandlung, damit sich solche Fälle nicht wiederholen können.