Neujahr nach der Pandemie

Saehae bok manhi badeseyo, frohes neues Mond-Neujahr ohne Corona-Beschränkungen, und willkommen im Jahr des Hasen. Die Feiertage zum Neujahr nach dem Mondkalender sind als traditionelles Fest etwa so wichtig wie Weihnachten im Westen. Nicht nur in China bedeutet das die größte Reisewelle des Jahres, auch in Korea ist etwa die Hälfte der Bevölkerung unterwegs, um Verwandte in den alten Heimatorten zu besuchen und den Ahnen zu huldigen. Kaum verwunderlich, dass nach drei Jahren pandemiebedingter Feierlichkeiten isoliert zu Hause und von Verwandtschaftsbesuchen per Video-Konferenz jetzt wieder das Reisefieber ausgebrochen ist. Im Kontrast dazu stehen Hoffnungen auf ein geruhsameres Hasenjahr nach einem wilden, turbulenten Tigerjahr.