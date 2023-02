Große Maskenfreiheit

ⓒ Getty Images Bank

Jetzt ist es endlich auch in Korea so weit: Seit Montag müssen in Innenräumen keine Mund-Nasen-Schutzmasken mehr getragen werden. Hurra! Rund drei Jahre lang haben praktisch alle Menschen in Korea sie gewissenhaft aufgesetzt, nur zu Hause und im eigenen Auto nicht. Und in letzter Zeit beim Spazierengehen draußen. Doch bei Deutschlandbesuchen, wo schon seit über einem halben Jahr fast niemand mehr eine Maske trägt (ab dieser Woche auch nicht mehr im ÖPV), fiel deutlich auf, was für eine andere Art zu leben das ist. Gesichtsmasken haben im Westen aber auch keine Tradition, niemand dort trauert dem „Maulkorb“ hinterher. In Ostasien waren Masken aber in manchen Situationen schon lange üblich, viele werden sie sicherlich weiterhin tragen. Was wird sich in Korea also ändern?