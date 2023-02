P1Harmony veranstalten erfolgreich US-Tour

ⓒ FNC Entertainment

Die koreanische Boyband P1Harmony befindet sich derzeit in den USA, um dort eine Konzerttour zu veranstalten. Sie haben diese Tournee am 20. Dezember begonnen und bereits erfolgreich Auftritte in Los Angeles und weiteren Städten absolviert.

Am 26. Januar traten sie dann, bevor sie ein Konzert in Houston veranstalten wollten, in der beliebten Sendung „Grate Day Houston“ auf. In dieser Show haben sie mit dem Moderator über ihre Musik, den K-Pop und ihre US-Tour gesprochen. Der Moderator erklärte dem Publikum, dass P1Harmony innerhalb von nur einer halben Stunde alle Tickets für die US-Tour verkauft habe. So attraktiv und beliebt seien die Jungs. P1Harmony kommentierten, dass das Konzert anders sei als Online-Konzerte. Sie könnten mehr Energie herauslassen und zeigen. Sie seien so dankbar, dass sie an verschiedenen Orten ihre Fans begrüßen könnten. Der Weg zum K-Pop-Star sei zwar sehr holprig gewesen, aber da sie mit anderen Mitgliedern gemeinsam diesen schwierigen langen Weg beschreiten konnten, hätten sie auch viel Spaß.

Die Sänger setzen unterdessen ihre Tournee fort und wollen mehrere US-Städte besuchen.