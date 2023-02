BTS schreiben weitere Rekorde

ⓒ Big Hit Music

Alle Mitglieder der Boyband BTS waren mit Sololiedern in den Billboard Hot 100 vertreten. Am 24. Januar kam Jimin mit dem Kollabolied „VIBE“ mit Taeyang von Bigbang auf Platz 76 von Hot 100. Damit sind alle BTS-Mitglieder mit einer Soloaktivität in diese Charts gekommen. Das war zuvor noch keinem Vertreter aus der K-Pop-Szene gelungen.

Das erste Mitglied, dass unabhängig von der Gruppe den Sprung in diese Charts schaffte, war J-Hope. Im Jahr 2019 hat er mit der US-amerikanischen Sängerin Becky G das Lied „Chicken Noodle Soup“ gesungen und es kam auf Platz 81. Mit „More“ und „Arson“ schaffte er es ebenfalls in die Hot 100. Suga kam ebenfalls mit drei Werken in diese Charts: „Daechwita“, „Girl of my Dreams“, „That That“ mit Psy. V war dann mit „Christmas Tree“, Jung Kook mit „Say Alive“ und „Left and Right“, Jin mit „The Astronaut“ und RM mit „Wild Flower“ in den Hot 100.

Ferner wurde bekannt, dass Jimin als erster koreanischer Solosänger drei Solosongs im Repertoire hat, die bei Spotify über 900 Millionen mal gestreamt wurden: „Lie“, „Serendipity“ und „Filter“. Aber auch das Lied „Friends“, das er selbst komponiert und produziert hat, „With You“ und „VIBE“ ist auf dieser Streaming-Seite stark gefragt.