TXT sind wieder zurück

Die Gruppe Tomorrow X Together ist wieder in die Musikwelt zurückgekehrt. Am 27. Januar konnte man alle Lieder aus ihrem neuen fünften Minialbum hören. Es ist ein Comeback nach neun Monaten. Die Mitglieder von TXT meinten, dass sie sich sehr angestrengt hätten. Es sei immer eine aufregende Sache, ein neues Album herauszugeben. Es hat viele Vorschriften wegen der Pandemie gegeben, aber nun fühlten sie sich wie wirkliche Sänger.

Das Lied “Sugar Rush Ride“ ist ein fröhliches Pop-Tanzlied und besonders die Gitarrenklänge und das Pfeifengeräusch seien attraktiv. In diesem Lied ist eine Passage aus dem Werk Chunhyang-ga enthalten und die Mitglieder sind gespannt, ob es bei den Fans gut ankommt.

Das Lied “Happy Fools” sei ein besonderes Lied, da alle Mitglieder der Gruppe mitgewirkt haben.

Die Jungs haben ihre Aktivitäten mit dem Lied „Sugar Rush Ride“ am 27. Januar bei Musikbank vom Sender KBS 2 begonnen.