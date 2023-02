LE SSERAFIM schaffen es auf Spitzenplatz von Orikon Daily‘

ⓒ SOURCE MUSIC

Die koreanische Girlgroup LE SSERAFIM hat in Japan debütiert und die Debütsingle für Japan verkaufte sich bislang 210.000 mal.

Laut Orikon wurde die Debütsingle „Fearless“ nach dem Stand des 28. Januar über 51.000 mal gekauft und kam damit auf Platz eins der Daily Single-Charts. Schon am Tag der Herausgabe war die Platte gefragt. Die Beliebtheit setzte sich fort, so dass binnen fünf Tagen die Zahl von 212.697 Exemplaren erreicht wurde. Bisher hat nur die Projektgruppe IZ.One, die aus koreanischen und japanischen Mitgliedern besteht, in so kurzer Zeit etwa 9.000 Alben mehr verkauft. Man kann daran also gut erkennen, dass LE SSERAFIM in Japan sehr beliebt sind.

LE SSERAFIM sind in Korea weiter mit dem Lied „Antifragile“ aus dem zweiten Minialbum gefragt. Damit sind sie 14 Wochen in Folge bei Weekly Top Song von Spotify Global vertreten.