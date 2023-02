Blackpink haben weitere sechs Einträge im Guinness-Buch der Rekorde

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Gruppe Blackpink ist bereits bekannt dafür, dass sie mehrere Einträge im Guinness-Buch der Rekorde hat. Nun wurde am 27. Januar bekannt, dass sie darin sechs weitere Einträge bekommen haben. Blackpink haben als erste K-Pop Girlgroup mit dem zweiten regulären Album “Born Pink“ den ersten Platz in Albencharts sowohl in den USA als auch in Großbritannien erreicht. In nur einem halben Tag haben sie das Album am Tag der Herausgabe über 2,14 Millionen mal verkauft. Als erste K-Pop-Girlgroup wurden sie zweifache Millionen-Seller. Blackpink hat außerdem zum ersten Mal einen Preis bei MTV VMA in der Kategorie „Best Metaverse Performance“ erhalten.

Lisa allein hat für drei weitere Einträge gesorgt. Sie wurde erster „K-Pop Solo-Artist“ bei MTV VMAs und EMA und sie hat als K-Pop Artist die höchste Followerzahl bei Instagram, und zwar über 86,3 Millionen Anhänger.

Wenn man die vorherigen Einträge mitzählt, wurden sie schon 19 mal im Guinnes Buch der Rekorde erwähnt.

Blackpink befinden sich immer noch auf einer Welttournee. Sie haben bereits Nordamerika und Europa besucht. Nun nehmen sie sich Asien vor.