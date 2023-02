Crush beendet Solokonzert mit Erfolg

ⓒ P NATION

Der Sänger Crush hat sein Solokonzert erfolgreich beendet. Am 28. Januar fand im Olympiapark in Seoul der letzte Auftritt seiner Konzerttournee statt. Seine Tour hat er im Dezember letzten Jahres in Gwangju begonnen, danach hat er in Daegu und Busan auf der Bühne gestanden.

Er hatte sich auf seine Auftritte gut vorbereitet. Er hat viele seiner Hitsongs gesungen, was die Fans begeisterte. Er sagte, dass er dem Publikum sehr dankbar sei. Er könne diese Momente einfach nicht wieder vergessen. Er wolle in Kürze ein neues Album veröffentlichen.

Es war für Crush selbst ein besonderes Konzert gewesen. Denn er hat es erstmals seit dem Debüt vor zehn Jahren geschafft, in der Gymnastikhalle auf der Bühne zu stehen.

Crush hat mit der Single „Rush Hour“ mit j-hope von BTS den Spitzenplatz der iTunes Top Song Charts 41 verschiedener Länder besetzt und kam auch auf Platz eins von Billboard „World Digital Song Sales“.