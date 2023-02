Der Kavalier und das Fräulein (10) 사람을 뭘로 보고

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „사람을 뭘로 보고; sarameul mwollo bogo“

Deutsch: „Wofür halten Sie mich“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





사람 Nomen für „Mensch, Persönlichkeit“

-을 Objektpostposition

뭐 Kurzform des Frageworts 무엇 für „was“

-로 Postposition für „in Richtung, mittels, durch, als“

보- Verbstamm des Verbs 보다 für „sehen, betrachten“

-고 Verbendung zur Einleitung eines weiteren Satzes





Der Ausdruck „사람을 뭘로 보고“ (grammatisch korrekt: 사람을 뭐로 보고) bedeutet wortwörtlich „Als was sehen Sie die Person“. Der Sprecher ist empört über kränkende Worte des Gesprächspartners, weil sie auf eine niedrige Meinung hinweisen. Der Sprecher fühlt sich fälschlich beschuldigt bzw. zu Unrecht verdächtigt und ist fassungslos, wie der Gesprächspartner so über ihn denken kann. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck natürlicher mit „Wofür halten Sie mich“ ins Deutsche übersetzen.





Ergänzungen

목소리: Nomen für „Stimme“





