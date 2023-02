Indonesiens Wirtschaft wuchs vergangenes Jahr um 5,31 Prozent

ⓒ Getty Images Bank

Indonesiens Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um 5,31 Prozent. Damit erzielte das Land das höchste Wirtschaftswachstum seit neun Jahren. Das indonesische Statistikamt BPS gab am 6. Februar Ortszeit bekannt, dass das indonesische Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr 1,29 Billionen US-Dollar betrug und gegenüber dem Vorjahr um 5,31 Prozent wuchs. Die Steigerungsrate des Bruttoinlandsproduktes war damit die höchste seit 2013. Damals betrug sie 5,56 Prozent.





Indonesiens Wirtschaft wies 2020 als Folge der Corona-Pandemie erstmals seit der Finanzkrise in Asien im Jahr 1998 ein Minuswachstum von 2,07 Prozent auf. 2021 zeigte sie mit einer Wachstumsrate von 3,69 Prozent eine Erholungstendenz und kehrte im vergangenen Jahr erfolgreich zu einer Wachstumsrate von über 5 Prozent zurück. Dass Indonesien das höchste Wirtschaftswachstum seit neun Jahren verzeichnen konnte, ist auf das gestiegene Exportvolumen in Folge der drastischen Steigerung der Rohstoffpreise durch den Ukraine-Krieg zurückzuführen.





Indonesien ist das größte Exportland von Palmöl und Kohle und gehört auch zu den größten Exporteuren von Naturgas, Gold und Bauxit. Das Exportvolumen Indonesiens lag im vergangenen Jahr bei rund 291,9 Milliarden Dollar und wuchs damit im Vergleich zu einem Jahr zuvor um 26,1 Prozent. In der Handelsbilanz wurde mit 54,5 Milliarden Dollar ein Rekordüberschuss erzielt. Im Zuge der Lockerung von verschiedenen Corona-Einschränkungen wurde der private Konsum, der am Bruttoinlandsprodukt einen Anteil von über 50 Prozent ausmacht, wiederbelebt, und dies leistete auch einen Beitrag zur Erholung der Wachstumsrate.





Jedoch soll Indonesiens Volkswirtschaft in diesem Jahr nicht so stark wachsen wie im Vorjahr. Denn mit der Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums werden in diesem Jahr die Rohstoffpreise und das Exportvolumen einen Rückgang verzeichnen. Zwar nahm die Wirtschaftsleistung im Schlussquartal des Vorjahres mit plus 5,01 Prozent das fünfte Quartal in Folge um mehr als 5 Prozent zu. Jedoch war das Ergebnis gegenüber dem dritten Quartal, als 5,72 Prozent zu Buche standen, bereits deutlich schlechter. Die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank rechnen für Indonesien für dieses Jahr mit einer Wachstumsrate von 4,8 Prozent.