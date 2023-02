Sänger und Schauspieler Lee Seung-gi heiratet im April seine Freundin Lee Da-in

ⓒ Hook Entertainment, 9-Ato Entertainment

Lee Seung-gi schließt im kommenden April mit seiner Freundin, der Schauspielerin Lee Da-in, den Bund fürs Leben. Lee, der als Popsänger und Schauspieler sehr erfolgreich ist und viele Fans hat, lud am 7. Februar auf seinem Instagram-Konto einen handgeschriebenen und an seine Fans gerichteten Brief hoch. Darin gab er bekannt, dass die Hochzeit am 7. April stattfinden wird. Weil er nun eine Person habe, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will, wollte er die Fans gerne persönlich darüber informieren. Da-in sei eine warmherzige Person voller Liebe und jemand, den er deshalb für immer an seiner Seite behalten möchte.

Der 36-jährige Star und die 31-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rollen in den erfolgreichen Fernsehserien „Doctor Prisoner“ und „Alice“ bekannt ist, machten im Mai 2021 ihre Beziehung öffentlich. Lee Da-in stammt aus einer Schauspieler-Familie. Ihre Mutter Kyeon Mi-ri und auch ihre ältere Schwester Lee Yu-bi sind ebenfalls bekannte und erfolgreiche Schauspielerinnen.