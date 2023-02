Song Joong-ki verkörpert in neuem Netflix-Film nordkoreanischen Überläufer

ⓒ HighZiumStudio

Der südkoreanische Schauspiel-Star Song Joong-ki, der kürzlich seine Eheschließung mit der britischen Schauspielerin Katy Louise Saunders bekannt gegeben hatte, sorgte in dieser Woche mit einer Nachricht über seine Rolle in einem neuen Netflix-Film für Schlagzeilen.

Netflix schloss den Plan für die Produktion des neuen Films „My Name ist Loh Kiwan“ ab und gab am 7. Februar die Besetzung bekannt. Der Film, der auf dem Roman „I Met Loh Kiwan“ der Schriftstellerin Jo Hae-jin basiert, erzählt vom Treffen, der Trennung und Liebe zwischen dem nordkoreanischen Überläufer Loh Kiwan, der mit seiner letzten Hoffnung in Belgien ankommt, und Marie, einer Frau, die ihren Lebenssinn verloren hat.

Song Joong-ki, der kürzlich in der erfolgreichen durch Netflix weltweit vorgestellten Fernsehserie „Reborn Rich“ die Hauptrolle gespielt hatte, verkörpert im neuen Netflix-Film den nordkoreanischen Überläufer Loh Kiwan, der darum kämpft, in Belgien den Status eines Flüchtlings zu erhalten. Choi Sung-eun, die mit ihren Rollen in Werken wie „The Sound of Magic“ und „Gentleman“ die Aufmerksamkeit der Fernseh- und Filmzuschauer auf sich zog, übernimmt die Rolle von Marie, einer Profischützin mit belgischer Staatsbürgerschaft.