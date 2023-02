Regisseur Hong Sang-soo nimmt mit Schauspielerin Kim Min-hee an der Berlinale teil

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Regisseur Hong Sang-soo nimmt mit der Schauspielerin Kim Min-hee an den 73. internationalen Filmfestspielen Berlin teil, um für ihren neuen Film „In Water“ zu werben. Laut der Produktionsfirma des Films Jeonwonsa Film Co. wird Hong, der sich gegenwärtig in Südkorea aufhält, zunächst nach Frankreich reisen, um an seiner vom 13. bis 19. Februar veranstalteten Retrospektive in der Cinémathèque française, einem Filminstitut mit Sitz in Paris, teilzunehmen. Anschließend wird er weiter nach Berlin reisen und vom 19. bis 26. Februar an der Berlinale teilnehmen. Mit in Berlin anwesend sein werden neben der Schauspielerin Mim Min-hee, die als seine Geliebte und Produktionsleiterin des Films bekannt ist, auch die Hauptdarsteller des Films Shin Suk-ho, Ha Seong-guk und Kim Seung-yun.

„In Water“ ist der 29. Spielfilm des koreanischen Regisseurs und wird diesmal in der Encounters-Sektion des Festivals vorgestellt, in der eine dreiköpfige Jury seit 2020 den Preis für den Besten Film, den Preis für die Beste Regie und den Spezialpreis der Jury vergibt. Hong Sang-soo wurde damit zum vierten Mal in Folge zur Berlinale eingeladen.