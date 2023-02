Das Perkussions-Ensemble Groove And

Groove And, eine Musikgruppe aus drei Spielerinnen traditioneller koreanischer Schlaginstrumente, hat nicht nur in Korea viele Fans, sie ist mit ihren innovativen Interpretationen und erfrischenden Kompositionen auch auf der Weltbühne erfolgreich. Das Trio begeisterte im Oktober letzten Jahres bei der World Music Expo in Lissabon Publikum sowie Musikexperten mit einer 45-minütigen Darbietung. Aufgrund der guten Resonanz bei der weltgrößten Musikmesse für ethnische und traditionelle Musik wurde das Ensemble zu verschiedenen Musikfestivals in Europa eingeladen. Bis 2024 haben die drei Musikerinnen einen vollen Terminplan für Auftritte im Ausland.

In diesem Jahr gab das Team das Neujahrskonzert in der Konzerthalle Donhwamun Gugakdang in Seoul. Das Donhwamun Gugakdang befindet sich gegenüber dem historischen Palast Changdeukgung und bietet die besten Bedingungen für ein optimales Klangerlebnis der traditionellen Musik Gugak.