Judoka Kim Ha-yun kann erneut internationalen Wettbewerb gewinnen

Judoka Kim Ha-yun hat beim zweiten internationalen Wettbewerb in Folge triumphiert.





Die Südkoreanerin besiegte im Finale des Judo Grand Slam in Paris in der Gewichtsklasse über 78 kg Maya Akiba aus Japan durch Kampfrichterentscheid. Die Athletin hatte etwa eine Woche zuvor in derselben Gewichtsklasse den Grand Prix in Portugal gewonnen.

Kim lieferte sich zu Beginn des Kampfes mit Akiba einen engen Schlagabtausch, bekam dann aber als erste eine Verwarnung. Zwei Minuten und 19 Sekunden vor Kampfende erhielten beide Kämpferinnen eine Verwarnung, womit sich für Kim eine nachteilige Situation ergab. Sie kämpfte offensiver und griff die Gegnerin immer wieder an, bis diese eine zweite Verwarnung erhielt und Gleichstand herrschte. Kurz vor Ende der regulären Kampfzeit versuchte sie Akiba mit einem Schulterwurf zu Boden zu bringen. Die Japanerin wich dem Angriff aus und erhielt dafür die dritte Verwarnung.





Lee Jeong-yun gewann in der Gewichtsklasse unter 78 kg die Bronzemedaille ebenfalls nach Kampfrichterentscheid. Bei den Männern belegte Yoon Jae-gu in der Gewichtsklasse über 100 kg den dritten Platz. Südkorea kam mit einem ersten und vier dritten Plätzen auf Rang fünf in der Gesamtwertung.