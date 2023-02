Park Ji-won feiert bei Shorttrack-Weltcup in Dresden zwei Siege

ⓒ YONHAP News

Shorttracker Park Ji-won hat beim Weltcup in Dresden zweifach gewonnen. Der 26-jährige siegte heute (koranischer Zeit) im zweiten Durchgang über 1500 Meter mit einer Zeit von 2:18,263 Minuten. Den Tag davor konnte er bereits über 1000 Meter triumphieren.

Mit 868 Weltcup Rankingpunkten konnte er den Vorsprung auf den Zweiten Hong Kyung-hwan und Dritten Steven Dubois weiter ausbauen. Die Weltcup-Rangliste wird anhand der Ergebnisse der ersten sechs Weltcups ermittelt. Nach dem sechsten Weltcup, der ab Freitag stattfindet, steht die endgültige Rangliste fest.





Park Ji-won hatte im Finale des zweiten Durchgangs über 1500 Meter eine überragende Leistung gezeigt. In der erste Hälfte des Rennens wurde er auf Platz zwei zurückgedrängt, konnte aber in den letzten fünf Runden auf Platz eins vorrücken und als Erster ins Ziel kommen.





Bei den Frauen gewann Hoffnungsträgerin Kim Gil-li im zweiten Durchgang über 1500 Meter mit einer Zeit von 2:38,406 Minuten. Shim Suk-hee wurde in derselben Disziplin Dritte. Choi Min-jeong schaffte es über 500 Meter auf den dritten Platz.





Der in China eingebürgerte Shorttracker Lim Hyo-jun, mit chinesischem Namen Lin Xiaojun, konnte über 500 Meter siegen. Lim gewann zuletzt bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang in der südkoreanischen Auswahl die Goldmedaille. In der aktuellen Saison hat er sich im Trikot der chinesischen Auswahl zurückgemeldet und die erste Goldmedaille im Einzel im chinesischen Team gewonnen. Lin Xiaojun trug auch als letzter Läufer zum Sieg der chinesischen Mannschaft im Staffellauf über 5000 Meter bei.





Die südkoreanische Männer-Staffel wurde im Halbfinale disqualifiziert. Die Frauenstaffel mit Choi Min-jeong, Shim Suk-hee und Kim Geon-hee belegte über 3000 Meter den dritten Platz.