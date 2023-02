Koreanische Anti-Doping-Agentur kooperiert mit Pendant in Südasien

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Anti-Doping-Agentur (KADA) hat mit der Anti-Doping-Organisation der südasiatischen Region (SARADO) einen Geschäftsvertrag abgeschlossen.





KADA teilte heute mit, dass am vergangenen Samstag ohne Personenkontakt ein Abkommen unterzeichnet worden sei, mit dem Zweck, die fortgeschrittene Technik zur Verhinderung von Doping an Länder in Südasien weiterzugeben. Es sei damit die Möglichkeit geschaffen worden, Länder wie Butan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka zu unterstützen und mit ihnen zu kooperieren.





KADA will die nötige Verwaltungstechnik und das Know How der Dopingkontrolle an SARADO transferieren und verschiedene Austauschprojekte vorantreiben. Dazu gehört die Ausbildung von Doping-Kontrolleuren, der Umgang mit medizinischen Ausnahmegenehmigungen in Krankheitsfällen, Informationen und Untersuchungen sowie die Erstellung von biologischen Athletenpässen. Als erstes Projekt werden Mitarbeiter der KADA auf die Malediven entsendet, die den besten Lektoren in Südasien eine Ausbildung geben.





Der Vorsitzende des Ausschusses Lee Young-hee sagte, dass sich KADA über den diesmal geschlossenen Vertrag als Mitglied der Welt-Anti-Doping-Agentur um die Verstärkung der Fähigkeit der Dopingkontrolle in südasiatischen Ländern bemühen werde.