Die Wahrzeichen Nordkoreas

Im vergangenen Dezember stellte die nordkoreanische Briefmarkengesellschaft eine Sammung von Marken auf ihre Website, um den zehnten Jahrestag der Machübergabe an Kim Jong-un zu feiern. Die Kollektion mit dem Titel “Aufbruch in eine neue Ära des Wohlstands in der Architektur” zeigt Briefmarken, auf denen verschiedene Gebäude im Land zu sehen sind, die zwischen 2012 und 2022 errichtet wurden. Die Bautätigkeiten des Landes haben sich unter Kim beschleunigt. Einige Beobachter sagen, das ganze Land sei in eine Baustelle verwandelt worden. Nordkorea sagt, dass es seit dem Aufstieg Kims zur Macht ein “goldenes Zeitalter” der Juche-Architektur erlebt habe. Juche ist die nordkoreanische Ideologie der Eigenständigkeit. Die Machthaber des Landes haben seit jeher großes Interesse an Architektur gezeigt. Zum Thema sagt Yim Dong-woo von der Abteilung für Städtebau an der Hongik-Universität in Seoul:





Historisch gesehen haben alle Personen an der Macht ihre Autorität in Form der Architektur demonstriert, was ihren Wunsch nach Macht zeigt. Das ist in Nordkorea nicht viel anders. Während der Jahre unter dem Republikgründer Kim Il-sung hat Nordkorea lange darüber nachgedacht, wie der sozialistische Realismus in der Architektur widergespiegelt wird. Sein Sohn und Nachfolger Kim Jong-il wollte seine Macht mit einer Reihe von markanten Gebäuden unterstreichen. In der Ära Kim Jong-uns werden besonders Wohnhäuser als symbolische Strukturen gesehen. Diese Veränderung ist bedeutsam.





Eine der bekanntesten baulichen Anlagen, die nach der Machtübergabe an Kim Jong-un gebaut wurden, ist der Wissenschafts- und Technologiekomplex auf der Insel Ssuk auf dem Fluss Taedong in Pjöngjang. Der Machthaber zeigte großes Interesee an diesem Komplex und betonte, dass dieser die Politik der Partei realisiere, alle Bürger zu Spezialisten für Wissenschaft und Technologie machen zu wollen. Auch zeige der Komplex die nach Juche orientierte Bauweise im 21. Jahrhundert. Mit einer Grundfläche von 100.000 Quadratmetern umfasst die Anlage eine Halle für die Grundlagenwissenschaft, eine Halle für wissenschaftliche Forschung, eine Halle für angwandte Wissenschaft und Technologie sowie weitere Hallen:

Der Wissenschafts- und Technologiekomplex ist ein großes, atomförmiges Gebäude. In Nordkorea gibt es mehrere Strukturen, die auf die Naturwissenschaften bezogen sind, darunter ein Planetarium, das die Form des Planeten Saturn hat. Rationalität und Wissenschaft sind die Grundprinzipien des Sozialismus. Das ist der Grund, warum die meisten sozialistischen Staaten Wissenschaft und Technologie sehr wertschätzen. In der jetzigen Kim-Jong-un-Ära, wie auch schon während der Jahre seiner Vorgänger, wird Nordkorea weiter Gebäude errichten, die die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Wissenschaften lenken sollen.





Nordkoreanische Medien berichten, dass der Wissenschaftskomplex eine energiesparende Struktur habe, und dass dort die Sonnenenergie wie auch die geothermische Energie genutzt werde. Das lasse sich schon an seinem kuppelartigen Glasdach erkennen:





Die jüngsten nordkoreanischen Gebäude einschließlich des Wissenschafts- und Technologiekomplexes integrieren zahlreiche ökofreundliche Elemente. Nordkoreanische Architektur-Magazine zeigen, dass das Land Solarenergie und Geothermie und sogar tierische Abfallprodukte nutzt, die Biogas als erneuerbaren Kraftstoff produzieren können. Ich denke, das Land versucht wegen seiner chronischen Energieknappheit auf eigene Weise so viel wie möglich erneuerbare Energie in Gebäuden zu nutzen. Ökofreundlich zu sein, ist natürlich ein globaler Trend, und Nordkorea nutzt das für die Propaganda.





Unter Kim Jong-un entstanden zahlreiche große Gebäudeanlagen, die über Wohnraum wie auch über alle Arten von Annehmlichkeiten verfügen. So besteht die Changjon-Straße aus einer großen Ansammlung von Apartments, die im ersten Herrschaftsfjahr Kims fertiggebaut wurden. 2013 wurde die Unha-Straße (Galaxie) für Wissenschafttler im Ryongsong-Distrikt in Pjöngjang für Forscher fertig, die an der Entwicklung des Kwangmyongsong-Satelliten beteiligt waren. Im Jahr 2014 baute Nordkorea die Wisong-Straße (Satellit) für Wissenschaftler in Pyongsong, einer Satellitenstadt Pjöngjangs, um Forschern im Ruhestand eine Bleibe zu geben. Im darauffolgenden Jahr entstand die Mirae-Straße (Zukunft) für Wissenschaftler, die mit ihren Hochhäusern als neues Wahrzeichen des ganzen Landes wahrgenommen wird:





Während der Zeit des früheren Machthabers Kim Jong-il wurden Namen für Straßen wie “Vereinigung”, “Befreiung” sowie “Chollima” gebraucht. Unter Kim Jong-un wurde dagegen mehrfach das Wort “Wissenschaftler” als Namen für neue Straßen benutzt. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Straßen nur für Wissenschaftler reserviert sind. Die Namen deuten vielmehr die Politik des Landes an, Wissenschaftlern eine Vorzugsbehandlung zu geben. Die Mirae-Wissenschaftler-Straße ist ein wichtiges Symbol der Kim-Jong-un-Ära. Früher wandte Nordkorea den gleichen architektonischen Entwurf für verschiedene Gebäude an. In einem Apartment-Komplex zum Beispiel, der aus zehn Gebäuden besteht, wurden zwei oder drei Entwürfe als Grundlage genommen. Die Häuser auf der Mirae-Wissenschaftler-Straße weisen alle ein unterschiedliches Design auf. Die Straße mit ihrer guten Transportanbindung befindet sich in der Stadtmitte am Ufer des Taedong. Der architektonische Stil änderte sich mit dieser Straße, die einen Kontrast zu älteren Wohngegenden in der Haupstadt bildet.





Nordkorea stellte 2017 die Ryomyong-Straße fertig, auf der sich Gebäude zur Förderung des Personenkults um den Machthaber konzentrieren. Zu solchen Anlagen gehören auch der Kumsusan-Palast der Sonne, in dem sich die aufgebahrten Leichname Kim Il-sungs und Kim Jong-ils befinden, sowie der Turm der Unsterblichkeit. Nordkorea preist die Ryomyong-Straße als Symbol der Kim-Jong-un-Ära und als ideale Straße, die die sozialistische Zivilisation repräsentiere. Auf einer Bodenfläche von 900.000 Quadratmetern stehen 44 Apartment-Türme mit bis zu 70 Stockwerken für 48.000 Haushalte. Diese superhohen Gebäude haben die Skyline Pjöngjangs verändert:

Die Ryomyong-Straße ist eine exklusive Wohngegend, in der viele Bürger von Pjöngjang wohnen wollen. Einige der Wohnhäuser aus der vorherigen Kim-Jong-il-Ära weisen nur wenige Annehmlichkeiten wie etwa Restaurants auf. Im Gegensatz dazu stehen auf der Ryomyong-Straße kommerzielle Einrichtungen, um die Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen, die Geld ausgeben wollen. Die Skyline von Pjöngjang hat sich offensichtlich verändert. Das ist eine Frage der Dichte. Neu entwickelte Gebiete in Pjöngjang expandieren nicht wirklich horizontal. Die Stadt hatte keine andere Wahl, als hohe Wohnhäuser zu bauen, und dieser Trend scheint sich fortzusetzen.





Nach der Machtübergabe an Kim Jong-un wurden auch der Internationale Pjöngjang-Flughafen und der Bahnhof der Hauptstadt renoviert. Durch die Modernisierung der hauptsächlichen Zugänge des Landes sollte das nationale Image verbessert werden. Der Flughafen im Bezirk Sunan öffnete im Juli 2015 einen neuen Passagierterminal und die Landebahn 1. Damals wurde ein Porträt Kim Il-sungs vom Dach des alten Flughafens entfernt. Stattdessen sieht man jetzt riesige Buchstaben für das Wort Pjöngjang. Als der frühere südkoreanische Präsident Moon Jae-in 2018 Nordkorea besuchte, erschien Kim Jong-un aus einem Flughafen-Gebäude, auf dem das englische Wort “Terminal 1” stand:





Der interessanteste Teil war die Abwesenheit des Porträts von Kim Il-sung. Das Verschwinden des Porträts vom Flughafen, an dem die meisten Ausländer ankommen, spiegelt Nordkoreas Absicht wider, seinen Flughafen zu modernisieren und zu globalisieren. Das mag nur eine kleine Veränderung sein, doch denke ich, dass sie eine bedeutende Wirkung hat. Nur eine kleine Zahl von Fluggesellschaften fliegen den Flughafen von Pjöngjang an, der nicht so groß ist. Es wird nicht einfach sein, den Flughafen zu einem Wahrzeichen der Stadt zu machen.





Auch wurde unter Kim Jong-un das Masik-Ski-Resort in der Provinz Gangwon gebaut. Daneben entstanden eine Reihe von Einrichtungen in Pjöngjang für die Bürger, wie etwa ein Wasserpark, eine Pferdereitbahn und Kinderbetreuungszentren. Um die Tourismusindustrie zu fördern, trieb das Land den Bau des Wonsan-Kalma-Tourismusgebiets an der Küste, den Samjiyon-Resortkomplex und den Yangdok-Badeort voran. Der Ort mit den heißen Quellen in Yangdok öffnete nach der Inbetriebnahme des Samjiyon-Resortkomplexes im Januar 2000. Dagegen ist das Wonsan-Kalma-Tourismusgebiet noch nicht fertig. Satellitenbilder deuten darauf hin, dass die Arbeiten an einem Wasserpark, einem Stadion mit Kuppeldach, zwei Hotels und anderen Einrichtungen noch nicht abgeschlossen sind. Kim Jong-un betont allgemein die weltweiten Trends in der Architektur. Experten sagen, dass im Vergleich zu älteren Gebäuden in Nordkorea, die früher Schwere und Autorität ausstrahlten, nun bauliche Strukturen entstehen, die leichter erscheinen sollen:





Ich würde sagen, dass die Gebäude der Kim-Jong-un-Ära nicht durch irgendeinen architektonischen Stil charakterisiert sind. Eine Sache ist dagegen klar: Es wird nicht immer das gleiche architektonische Design wiederholt. Das ist bedeutsam. Sozialismus und Kommunismus weisen Vielfältigkeit von sich und bevorzugen etwas, das rationaler und mechanischer ist. Ich denke, die Erscheinung vielfältigerer Gebäude in der Kim-Jong-un-Ära ist eine sehr interessante Veränderung.





Die offizielle nordkoreanische Zeitung Rodong Sinmun bewertete das Jahr 2022 als die Blütezeit der Bautätigkeiten. Auch beschrieb sie die Errungenschaften des Machthabers in diesem Bereich. Die Zeitung wollte offensichtlich einen Machthaber beschreiben, der den Bürgern zugeneigt ist und sich um ihre Lebensbedingungen, Ernährung, Kleidung und Unterkunft eingeschlossen, kümmert. Unter Kims Herrschaft baut Nordkorea Hochhäuser, die als neue Wahrzeichen des Landes gelten können. Einige Beobachter sagen, dass Nordkorea diese Besonderheit betont, um einer möglichen Unruhe im Innern entgegen zu steuern.