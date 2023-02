Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

Die Zahl der südkoreanischen Nutzer der App des globalen OTT-Dienstes Netflix hat dank des Erfolgs der Netflix-Original-Serie „The Glory“ mit Song Hye-gyo in der Hauptrolle den bisher höchsten Stand erreicht. Der App- und Einzelhandelsanalyse-Dienst Wise App•Retail•Goods teilte am 7. Februar mit, dass durch eine Stichprobenerhebung bei südkoreanischen Smartphone-Nutzern festgestellt wurde, dass die Zahl der südkoreanischen Netflix-App-Nutzer im vergangenen Januar mit 12,79 Millionen den bisher höchsten Stand erreicht hat.

Im vergangenen November, als die Serie „The Glory“ noch nicht veröffentlicht worden war, lag die Nutzerzahl bei 11,16 Millionen. Verglichen damit ist die Zahl um 15 Prozent oder 1,63 Millionen gestiegen. Auch die gesamte Nutzungszeit der Netflix-App ist im selben Zeitraum von 4 Milliarden Minuten um 24 Prozent auf 4,9 Milliarden Minuten gestiegen. Verglichen mit der Nutzungszeit von 5,4 Milliarden Minuten im Januar des vergangenen Jahres war es aber 9 Prozent weniger.

Der Analyse-Dienst weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass seit vergangenem April, als die Corona-Einschränkungen aufgehoben wurden, immer mehr Menschen sich außerhalb der eigenen vier Wände aufhielten, so dass die Nutzerzahl und Nutzungszeit der Netflix-App zurückging. Die Analyse hat ergeben, dass dank der Beliebtheit von Contents wie „Reborn Rich“ und „The Glory“ beide Werte gestiegen sind.

Die Netflix-Serie „The Glory“, die einen großen Beitrag zur Zunahme der Netflix-App-Nutzerzahl geleistet hat, löste seit der Veröffentlichung der ersten Staffel mit acht Episoden am 30. Dezember 2022 weltweit einen wahren Hype aus. Die Rachegeschichte leistete auch einen Beitrag dazu, die Zuschauer auf die Ernsthaftigkeit des Problems der Schulgewalt aufmerksam zu machen. Viele Zuschauer warten schon gespannt auf die zweite Staffel, die am 10. März bei Netflix veröffentlicht wird.





Viele Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass ein Briefträger, der im Dienst vor einem Haus auf den Boden gefallene Wäsche aufgehoben und zusammengelegt hatte, vom Postamt ausgezeichnet wurde.

Die Koreanische Post gab am 7. Februar bekannt, dass der Briefträger Tak Hyeon-su vom Postamt der Stadt Dangjin in der Provinz Süd-Chungcheong für seine spontane Hilfe ausgezeichnet worden ist. Der Briefträger hatte am 31. Januar bei der Zustellung von Post bemerkt, dass im Garten eines Hauses ein Wäscheständer umgefallen war. Diesen stellte er wieder auf und hob außerdem noch die auf dem Boden liegende Wäsche auf legte sie ordentlich zusammen. Seine gute Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, und der Hausbesitzer staunte nicht schlecht und schaltete die Presse ein, damit sie über den netten Postboten berichtet.

Am 3. Februar wurde auf dem von der Nationalen Kommission für Anti-Korruption und Bürgerrechte betriebenen digitalen schwarzen Brett ein Eintrag zu dem Briefträger hochgeladen. Der Verfasser meinte, in den Medien werde zurzeit häufig über Streitigkeiten zwischen Nachbarn berichtet, und daher habe ihn die Geschichte von dem Briefträger sehr beeindruckt. In unserer Umgebung gebe es eigentlich doch viele nette Menschen, dies werde im Alltag aber nicht immer wahrgenommen.

Viele Netzbürger hinterließen einen Kommentar und meinten, dass sie dem netten Briefträger ein kleines Geschenk schicken wollen und deshalb gern erfahren möchten, in welchem Postamt er tätig ist. Der Briefträger meinte, er habe eigentlich nichts Besonderes getan, und seine Kollegen hätten bestimmt genauso gehandelt. Es sei ihm eher etwas unangenehm, dass eine Selbstverständlichkeit in der Presse ausgebreitet wird.





Das Interesse der Netzbürger wurde auch durch die Nachricht geweckt, dass mit der Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen am 30. Januar nun der Verkauf von Farbkosmetika explosiv gestiegen ist. In den letzten drei Jahren haben viele Frauen wegen der Maskenpflicht auf Schminke weitgehend oder ganz verzichtet. Viele freuten sich, dass sie morgens viel Zeit sparen konnten, bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit machten. Diese Zeit ist nun vorbei. Weil nun die Maskenpflicht in Innenräumen außer in Hochrisikoeinrichtungen aufgehoben worden ist, wollen Frauen wieder mehr Zeit für das Makeup investieren.

Dementsprechend haben die Frauen auch wieder größeres Interesse an Farbkosmetik-Produkten. Das Homeshopping-Unternehmen GS Shop hat den Umsatz, der in der Woche vom 25. bis 31. Januar mit Farbkosmetika erzielt wurde, untersucht und festgestellt, dass er gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 157 Prozent gestiegen ist. Der Umsatz mit Lippen-Makeup-Produkten wie Lippenstiften, Lip Tints und Lip Linern ist um das Siebenfache geklettert.

Die für den 30. Januar geplante Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen wurde bereits am 20. Januar angekündigt. Auch auf der Modeplattform ZigZag ist der Lippenstift-Verkauf vom 20. bis 30. Januar im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 67 Prozent gestiegen. Gewöhnlich steigt der Kosmetika-Verkauf bei Rabattveranstaltungen zu Jahresende. Es ist außergewöhnlich, dass Ende Januar ein höherer Umsatz erzielt wurde als zum Jahresende.

Auch die Nachfrage nach anderen Farbkosmetika außer Lippenstiften ist allgemein gestiegen. Glanzpuder wurde um 52 Prozent mehr verkauft, Foundation um 26 Prozent und bei Concealern, also Abdeckstiften, ging der Absatz um 20 Prozent nach oben. Angesichts der nun als Folge der Aufhebung der Maskenpflicht entstandenen Sondernachfrage nach Kosmetikprodukten versuchen die Vertriebsunternehmen derzeit, mit verschiedenen Verkaufsveranstaltungen die Gunst der Verbraucher zu gewinnen.