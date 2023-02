Musik für Übergänge

Viele Besucher aus dem Ausland sind vom öffentlichen Verkehrssystem in Korea beeindruckt, wenn sie das Land das erste Mal besuchen. Die Ankunftszeiten für U-Bahnen und Busse werden exakt angezeigt, die Züge und Haltestellen sind sauber, und all das für recht günstige Fahrpreise. Manche sind auch erstaunt, dass man selbst von U-Bahn auf den Bus umsonst umsteigen kann.





Umsteigestationen werden in der Seouler U-Bahn durch eine bestimmte Musik angekündigt. In der Vergangenheit spielten verschiedene U-Bahn-Linien verschiedene klassische Stücke, um diese Stationen zu signalisieren. Doch 2010 wurde die Musik vereinheitlicht, und danach war ein traditionelles koreanisches Musikstück namens „Eolssiguya얼씨구야“ zu hören. Selbst diejenigen, die dachten, traditionelle koreanische Musik sei langsam und langweilig, konnten sich mit diesem neuen, schwungvollen Stück anfreunden. Dreizehn Jahre lang war dies die Musik zum Umsteigen, doch nun hat das U-Bahn-System in Seoul eine neue Musik, mit der Umsteigestationen angekündigt werden: „Pungnyeon풍년“, zu Deutsch „Ein reiches Jahr“. Beide Stücke wurden vom National Gugak Center produziert, um traditionelle Melodien stärker in den Alltag zu integrieren. Die neue Musik „Pungnyeon“ gewann eine landesweite Online-Umfrage im vergangenen Oktober, bei der die Menschen gefragt wurden, welches Lied sie zum Umsteigen hören wollen





Das Stück „Sin Saegarakbyeolgok신 새가락별곡“, „Neues neues Lied“ und wird gespielt von ReMidas, einem Duo aus der Gayageum-Spielerin Park Ji-hyeon박지현 und der Geomungo-Spielerin Kim Min-young김민영. Das Stück ist eine Neuinterpretation des Gayageum-Stückes „Neues Lied“, das in den 1960ern von der Gayageum-Virtuosin Seong Geum-yeon성금연 komponiert wurde. Sie wurde zu dem Lied von der Geschichte von Baridegi바리데기 inspiriert, einem Wesen aus der koreanischen Mythologie, welches die Toten ins Jenseits geleitet. Seong schrieb dieses Lied zu einer Zeit, in der Neukompositionen im Stil der traditionellen koreanischen Musik nicht üblich waren, und so stellt es einen Meilenstein in der Geschichte der traditionellen Musik dar.





Um dieses Musikstück besser zu verstehen, sollten wir etwas mehr über die Geschichte von Baridegi wissen. Baridegi wurde als siebte Prinzessin eines alten Königreiches geboren. Doch schon kurz nach ihrer Geburt wurde sie ausgesetzt, da sie ein Mädchen war. Als sie erwachsen war, wurde sie dann gebeten, Medizin für ihre kranken Eltern zu finden – die Eltern, die sie als Baby im Stich gelassen hatten. Sie überstand allerlei Gefahren, um schließlich die Medizin zu finden und ihre Eltern zu retten. Für diese noble und selbstlose Tat wurde sie zur Göttin erhoben und geleitete als solche die Toten sicher in die nächste Welt. Ganz wie diese furchtlose Prinzessin klingt auch das Stück „Ein neues neues Lied“ entschlossen und energisch.

Die Fusion-Gugak-Band Misocompany 미소컴퍼니 wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, die Welt mit ihrer philosophischen Musik zum Lächeln zu bringen. Die Band schafft einen einzigartigen Sound, indem sie traditionelle Elemente mit elektronischer Mid-Tempo-Musik verbindet. Zu ihrem Stück „Korridor“ sagte die Band folgendes:





Wir alle müssen durch einen Korridor gehen, wenn wir von einem Teil eines Gebäudes zu einem anderen gehen wollen. Ebenso müssen wir durch so einen Ort gehen, wenn wir in unserem Leben eine große Veränderung durchmachen. Dies kann vor, während oder danach sein. Wir haben dieses Stück in der Hoffnung geschrieben, dass wir alle in Zeiten der Veränderung sicher durch den Korridor des Lebens kommen.





Man könnte sagen, dass auch die Band selbst ein Korridor ist, der die Vergangenheit und die Zukunft verbindet.





Musik: