Ein Besuch im Gasthaus Boan

Seoul ist heute unter anderem für seine einzigartige Silhouette mit den Wolkenkratzern und modernen Gebäuden des 21. Jahrhunderts bekannt, aber wenn man die Straßen der Stadt näher erkundet, stößt man doch noch leicht auf Spuren aus früheren Zeiten, die beispielsweise auch in Form von alten Bauwerken zu finden sind.

Wenn man am Ausgang 4 der U-Bahnstation Gyeongbok-gung der Linie 3 entlang der Steinmauern des Palasts Gyeongbok-gung etwa fünf Minuten zu Fuß läuft, kommt man zum Beispiel an einem alten Backsteingebäude an, an dem ein genauso alt aussehendes Schild mit dem Namen „Boan Yeogwan“ in blauer Schrift hängt. Es handelt sich um ein altes Gasthaus, das von den 1930ern bis 2004 in Betrieb war. Ein paar Jahre später wurde das verstaubte, verwahrloste Gebäude an einen Unternehmer verkauft, der daraus eine Galerie machte.