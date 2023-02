Der Kavalier und das Fräulein (11) 입이 안 떨어지네

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „입이 안 떨어지네; ibi an tteoreojine“

Deutsch: „Ich bringe die Worte nicht über meine Lippen“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





입 Nomen für „Mund“

-이 Subjektpostposition

안 Verneinungsadverb

떨어지- Verbstamm des Verbs 떨어지다 für „(ab-/herunter)fallen, sich entfernen“

-네 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck „입이 안 떨어지네“ bedeutet wortwörtlich „Der Mund fällt nicht ab“. Der Sprecher will mit seinem Gesprächspartner seine Sorge teilen oder muss ihm eine schlechte Nachricht überbringen, was ihm aber so schwerfällt, dass er die Lippen nicht auseinanderbekommt und den Mund nicht öffnen kann. In diesem Sinne wäre der Ausdruck ins Deutsche übersetzbar mit „Ich bringe die Worte nicht über meine Lippen“.

Für die höfliche Variante sollte noch das Höflichkeitssuffix -요 am Ende angehängt werden: 입이 안 떨어지네요.





Ergänzungen

짐: Nomen für „Gepäck“





