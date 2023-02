US-Rolling Stone wählt modische K-Pop-Stars aus

ⓒ YG Entertainment

Das Musikmagazin US-Rolling Stone hat Blackpink, Dawn und J-Hope wegen ihres Modestils erwähnt. Am 4. Februar hat das Magazin die Liste der 25 Most Stylish Musicians of 2023 veröffentlicht. Blackpink besetzte Platz sechs, Dawn Platz 16 und J-Hope Platz 21.

Rolling Stone schrieb, dass Blackpink mit ihrem Lied „Pink Venom“ aus dem zweiten regulären Album bewiesen hätten, dass Street Wear, Glamour und Rock’n Roll miteinander vereinbar seien. Sie hätten dann im Musikvideo zu “Shut Down“ gezeigt, dass sie in Sachen Mode allen voraus seien. Es gäbe keine andere Gruppe, die verschiedene Moderichtungen so elegant miteinander verknüpfen könne.

Rolling Stone bewertete, dass koreanische Hiphop-Sänger sehr modisch seien und die Hiphop-Mode würde Dawn anführen. Mutige große Blumenmuster und altmodische Accessoires, eine solche Kombination würde ihn attraktiv machen. Im Musikvideo zu seiner Single „Stupid Cool” sei ein Outfit zu sehen, das nur Dawn so tragen könne.

Im Juli letzten Jahres trat J-Hope alleine als Solosänger auf die Bühne des Musikfestivals Lollapalooza und die Kleidung war sehr stylisch. Er war in schwarz gekleidet, aber das auf eine sehr elegante Weise.