Monsta X veranstalten mit US-iHeartRadio ein Metaverse-Konzert

Die Gruppe MonstaX hat sich auf Metaverse den Fans präsentiert.

MonstaX haben ab 10. Februar für zwei Tage in Kooperation mit dem berühmten US-amerikanischen Radiosender iHeartRadio auf Metaverse das „iHeartRadio Live with Monsta X“-Konzert veranstaltet.

Das Konzert findet im iHeartLand’s State Farm Park in den Spielen Roblox und Fortnite statt. Roblox und Fortnite sind Spiele, in denen man in der virtuellen Welt Konzerte von berühmten Sängern besuchen kann. MonstaX sind die ersten K-Pop-Stars, die hier ein Konzert veranstalten.

Die Jungs haben viele ihrer Hits gesungen, was die Fans sehr erfreute.

Monsta X haben am 9. Januar ihr zwölftes Minialbum herausgegeben, das von vielen renommierten internationalen Medien beleuchtet wurde.