StayC veröffentlicht koreanische Version von „Poppy“

ⓒ Highup Entertainment

Die Beliebtheit des Liedes „Poppy“ von der Girlgroup StayC kann man auch in Korea erkennen. Die Sängerinnen haben am 3. Februar die koreanische Version des Liedes „Poppy“, das in ihrem vierten Singlealbum „Teddy Bear“ enthalten sein wird, veröffentlicht.

„Poppy“ war eigentlich ein Titel im Debütalbum für Japan, das im November letzten Jahres herauskam. Besonders beeindruckend ist der Refrain, den man auch nach einmaligem Hören nicht wieder vergessen kann. Als das Lied in Japan veröffentlicht worden war, kam es gleich auf Platz sieben der Orikon Charts. Auf TikTok konnte man gleich eine „Poppy-Challenge“ finden.

Das Singlealbum wird dann am 14. Februar in Korea erscheinen. Da das Lied „Poppy“ sich bereits größter Beliebtheit erfreut, sind die Fans schon auf das ganze Album sehr gespannt.