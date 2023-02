Twice kommen mit „Moonlight Sunrise“ auf Platz eins von K-Pop Radar

Twice sind auf Platz eins der K-Pop Chart-Show K-Pop Radar gekommen. Sie haben jüngst ihre auf Englisch gesungene Single „Moonlight Sunrise“ veröffentlicht und dieses Lied kommt derzeit gut an. Laut K-Pop Radar sei gleich nach der Herausgabe der Single auch die Followerzahl bei Spotify um etwa 90.000 Fans gestiegen. Auch in weiteren sozialen Netzwerken folgen immer mehr Menschen der Gruppe.

Es ist für Twice das dritte Jahr seit dem Beginn ihrer Aktivitäten in den USA. Und sie haben gleich zwei Lieder auf Englisch in die Hot 100 gebracht. Bislang haben nur vier K-Pop-Gruppen den Sprung in die Hot 100 geschafft: BTS, Blackpink, NewJeans und Twice.

Twice haben immer wieder versucht, sich in den USA zu etablieren. Nach dem Erfolg ihrer ersten Single „The Feels“ haben sie im Rahmen ihrer vierten Welttournee fünf Orte in den USA besucht. Im Mai wurden dann zwei Auftritte in LA zusätzlich veranstaltet. Twice wurden dann bei den AMA, MTV EMA und als erste koreanische K-Pop Girlgroup bei den Billboard Women in Music Awards für einen Preis nominiert.

Twice wollen im März ein neues Minialbum herausgeben.