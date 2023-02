Leichtathletik-Hallen-Asienmeisterschaften in Astana: Hochspringer Woo Sang-hyeok gewinnt Silber

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat beim ersten Wettbewerb der Saison die Silbermedaille gewonnen. Bei den zehnten Leichtathletik Hallen-Asienmeisterschaften in Astana in Kasachstan belegte der Südkoreaner im Finale am Sonntag mit 2,24 Metern den zweiten Platz. Sieger wurde Ryoichi Akamatsu aus Japan mit 2,28 Metern.





Nachdem Mutaz Barshim abgesagt hatte, galt Woo Sang-hyeok als Favorit auf die Goldmedaille. In der Anfangsphase des Wettbewerbs zeigte er sich in Bestform. Den Tag davor hatte er in der Qualifikation schon im ersten Versuch 2,14 Meter übersprungen und sich direkt fürs Finale qualifiziert. Im Finale übersprang er jede Höhe bis 2,24 Meter beim ersten Versuch problemlos. Woo und Akamatsu waren die einzigen Teilnehmer, denen bis zur Höhe von 2,24 Meter kein Fehler unterlaufen war.





Beim Sprung über 2,28 Meter berührte Woo die Latte beim ersten Versuch. Nachdem Akamatsu im zweiten Versuch 2,28 Meter übersprungen hatte, ging Woo auf Risiko und ließ die Latte auf 2,30 Meter legen. Nach zwei Fehlversuchen war für Woo Sang-hyeok der Wettbewerb jedoch zu Ende, er wurde Zweiter. Im Anschluss an das Turnier sagte, dass es zwar für den Sieg nicht gereicht habe, er sei aber zufrieden damit, den Wettbewerb ohne Verletzung beendet zu haben. Der zweite Platz sei für ihn eine Motivation. Er werde seine Bestmarke langsam verbessern.





Woo Sang-hyeok und der katarische Hochspringer Mutaz Barshim sind die derzeit erfolgreichsten Vertreter ihrer Disziplin. Woo belegte bei den Olympischen Spielen in Tokio den vierten Platz. 2022 siegte er bei den Hallenweltmeisterschaften in Belgrad und gewann damit für Südkorea die erste Goldmedaille bei einer Leichtathletik-WM. Im selben Jahr siegte er bei der Doha Diamond League und gewann dann die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften in Eugene. Sein persönlicher Rekord sind 2,36 Meter in der Halle und 2,35 Meter im Freien. Woo beendete die Saison 2022 als Weltranglistenerster.