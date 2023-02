Eiskunstläuferin Lee Hae-in gewinnt Vier-Kontinente-Meisterschaften

ⓒ YONHAP News

Eiskunstläuferin Lee Hae-in hat bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften die Goldmedaille gewonnen.





Bei dem Wettbewerb in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado erhielt Lee am Freitag (Ortszeit) in der Kür der Damen 141,71 Punkte. Mit insgesamt 210,84 Punkten konnte Lee den Titel holen. Die 17-Jährige hatte das Kurzprogramm auf Platz sechs beendet, konnte jedoch mit einer fehlerfreien Kür schließlich noch siegen.





Es ist das erste Mal, dass Lee es bei einem ISU-Major-Turnier ganz oben aufs Podest schaffte. Bei den letzten Vier-Kontinente-Meisterschaften hatte sie noch den zweiten Platz belegt. Mit ihrem Sieg ist sie die erste südkoreanische Goldmedaillenträgerin im Dameneinzel bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften seit Kim Yu-na im Jahr 2009 geworden.





Teamkollegin Kim Ye-lim gewann die Silbermedaille. Kim erhielt in der Kür der Damen 141,71 Punkte. Mit insgesamt 209,29 Punkten schaffte sie es auf den zweiten Platz. Den Tag davor hatte die 20-Jährige mit 72,84 Punkten im Kurzprogramm den ersten Platz belegt. Auch Kim konnte bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften das zweite Mal in Folge eine Medaille holen. Das letzte Mal hatte sie bei dem Wettbewerb Bronze gewonnen.





Im Herreneinzel erhielt Cha Joon-hwan 166,37 Punkte für seine Kür. Der Titelverteidiger kam auf ein Gesamtergebnis von 250,14 Punkten und wurde Vierter. Den ersten Sprung, einen vierfachen Salchow mit hohem Schwierigkeitsgrad, schaffte er fehlerfrei. Beim darauffolgenden vierfachen Toe-Loop stürzte er aber. Den Fehler konnte er mit einem lupenreinen dreifachen Flip zwar wieder ausbügeln. In der zweiten Hälfte der Kür waren ihm jedoch noch weitere kleinere Fehler unterlaufen, sodass es insgesamt nur für den vierten Platz reichte.