ⓒ YONHAP News

Reuters hat am 13. Februar berichtet, dass Indien in den letzten fünf Jahren russische Waffen im Wert von 13 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Nach dem Bericht liegt auch das Volumen der noch nicht gelieferten Waffen bei über zehn Milliarden Dollar. Russische Medien teilten mit, dass das Waffenexportvolumen Russlands 14 bis 15 Milliarden Dollar im Jahr betrage, und das Auftragsvolumen bleibe konstant bei etwa 50 Milliarden Dollar. 20 Prozent der noch zu liefernden Bestellungen kommen aus Indien, und Indien sei der weltweit größte Abnehmer russischer Waffen.





Dmitry Shugayev, der Leiter des russischen Föderalen Dienstes für militärisch-technische Zusammenarbeit, sagte, dass China und südostasiatische Länder einschließlich Indiens am Kauf russischer Waffen Interesse zeigen. Sie seien besonders an Russlands Raketenabwehrsystem S-400 Triumf, dem Kurzstrecken-Flugabwehrsystem Strela, den Kampfflugzeugen Suchoi Su-30 und MIG-29 und Drohnen interessiert. Shugayev unterstrich, dass trotz des beispiellosen Drucks westlicher Länder unter der Führung der USA Indien weiterhin einer der wichtigsten Partner Russlands im Bereich der militärisch-technischen Zusammenarbeit sei.





Laut Reuters wird Russland auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung Aero India 2023, die am 13. Februar in Bengaluru eröffnet wurde, etwa 200 Exemplare von Waffen und militärischer Ausrüstung Russlands präsentieren. Indien unterhält traditionell eine enge Beziehung zu Russland, so dass Indien bei etwa der Hälfte seiner Waffen auf Russland angewiesen ist.





Indien beteiligt sich auch nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs nicht an den Sanktionen der westlichen Länder gegen Russland und importiert noch mehr Rohöl, Kohle und Düngemittel aus Russland. Gleichzeitig versucht der indische Premierminister Narendra Modi seine Präsenz zu stärken. Beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im vergangenen September sagte er, dass man nicht in einem Zeitalter des Kriegs lebe, und rief den russischen Präsidenten Putin zu Dialog und Diplomatie auf.