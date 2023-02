Lokale Regierungen Chinas führen bei Studierenden Samenspende-Kampagne durch

ⓒ Getty Images Bank

In China ist im vergangenen Jahr nach 61 Jahren erstmals ein Bevölkerungsrückgang verzeichnet worden. Nun regen einige lokale Regierungen gesunde und gutaussehende Studierende aktiv zur Samenspende an. Sie scheinen mit der Unterstützung für unfruchtbare Paare die Zahl der Neugeborenen erhöhen zu wollen. Laut chinesischen Medien wie China Times und Sina Finance führen einschließlich der Hauptstadt Peking mehrere lokale Regierungen wie Shaanxi, Henan, Shandong und Yunnan bei Studierenden ihrer Provinzen eine Samenspendenkampagne durch.





Je nach Regionen gibt es leichte Unterschiede, aber für eine Spende erhält man etwa 100 Yuan oder etwa 15 US-Dollar als Gegenleistung. Wenn sich der gespendete Samen als gesund erweise, so dass die betreffende Person innerhalb von drei Monaten mindestens achtmal oder bis zu zwölfmal zusätzlich Samen spendet, erhält man 4.500 bis 6.100 Yuan zusätzlich. Die Bedingungen für die Samenspender sind überall ähnlich. Die Studierenden in ihren 20ern müssen eine Körpergröße von über 1,70 Meter haben und sollten außerdem keinen Haarausfall oder bekannte Erbkrankheiten wie Bluthochdruck und Herzerkrankungen haben.





Wenn ein Mann, der diese Voraussetzungen erfüllt, mehr als achtmal die Samenspende abschließt, werden ihm 5.150 Yuan gezahlt. Die höchste Prämie verspricht die Provinz Henan mit 6.100 Yuan für zehn Spenden innerhalb von drei Monaten. Die Zeitung China Times berichtet unter Berufung auf einen Mitarbeiter der Samenbank der Provinz Shaanxi, dass es allein am 10. Februar mehr als 300 telefonische Anfragen gab. In China werden mehr als eine Million Versuche von In-vitro-Fertilisationen im Jahr vorgenommen, und dadurch werden in einem Jahr rund 300.000 Babys geboren. Es mangele immer noch an Samenspenden, die für die Unterstützung für unfruchtbare Paare erforderlich sind.





Im vergangenen Jahr lag die chinesische Einwohnerzahl bei rund 1,41 Milliarden und ist gegenüber dem Vorjahr um 850.000 geschrumpft. Abgesehen von dem Bevölkerungsrückgang durch große Naturkatastrophen und die Hungersnot im Jahr 1961 gab es erstmals einen strukturellen Bevölkerungsrückgang. Als ein Hauptgrund gilt, dass die Zahl der Neugeborenen, die 2016 18,8 Millionen betrug, im vergangenen Jahr bis auf 9,5 Millionen gefallen ist. Mit dem jährlichen Rückgang der Zahl der Neugeborenen sind auch viele private Kindergärten in China großen finanziellen Schwierigkeiten ausgesetzt.